Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?

Adını 3 kuruş dizisi ile tüm Türkiye'ye duyuran Aslıhan Malbora'nın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 3 Kuruş dizisinde Leyla karakterini başarılı şekilde canlandıran Aslıhan Malbora performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuğa 21 yaşında başlayan Aslıhan Malbora son olarak rol aldığı 3 Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor. İşte Aslıhan Malbora'nın hayatı ve biyografisi...

Adını 3 kuruş dizisi ile tüm Türkiye'ye duyuran Aslıhan Malbora'nın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 3 Kuruş dizisinde Leyla karakterini başarılı şekilde canlandıran Aslıhan Malbora performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuğa 21 yaşında başlayan Aslıhan Malbora son olarak rol aldığı 3 Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor. İşte Aslıhan Malbora'nın hayatı ve biyografisi...

Aslıhan Malbora kimdir?

Aslıhan Malbora 1 Mart 1995 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi.

26 yaşında olan Aslıhan Malbora dizi ve sinema oyuncusudur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Aslıhan Malbora, üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de alıyor.

Aslıhan Malbora ilk olarak 2017 yılında 'Seven Ne Yapmaz' isimli dizide oynayarak ekranlara çıktı. Ardından 'Kalbimin Sultanı' dizisinde rol alan Aslıhan Malbora adını da duyurmayı başardı.

Aslıhan Malbora'nın rol aldığı diziler ise şöyle; Geçen Yaz, Aile Hükümeti , Her Yerde Sen, Ağlama Anne Oluversin Gari, Gel Dese Aşk, Kalbimin Sultanı, Seven Ne Yapmaz.

Genç oyuncu 2014 yılından beri Metin Temel ile birlikte.

Aslıhan Malbora 1,63 cm boyundadır.

Dizileri ve filmleri

Üç Kuruş (Leyla) TV Dizisi 2021

Geçen Yaz (Ebru) Sinema Filmi 2021

Aşk Oluversin Gari (Derya) Sinema Filmi 2021

Herşeye Rağmen (Melahat) Sinema Filmi 2021

Aile Hükümeti (Zeynep) Sinema Filmi 2020

Gel Dese Aşk (Derin) TV Dizisi 2020

Her Yerde Sen (Ayda) TV Dizisi 2019

Ağlama Anne (Zeynep) TV Dizisi 2018

Kalbimin Sultanı (Saliha Sultan) TV Dizisi 2018

Seven Ne Yapmaz (Zeynep) TV Dizisi 2017

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.