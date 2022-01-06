Aslı Hatemi kimdir? Aslı Hatemi sağlık durumu nasıl? Bir alışveriş merkezinde kendisine su yerine çamaşır suyu verilen Aslı Hatemi ölümden döndü. Su yerine içtiği şeyin çamaşır suyu olduğunun anlaşılması üzerine hastaneye kaldırılan Aslı Hatemi'nin midesinde yanıklar oluştu. Daha önce de sık sık adı boşanma haberleri ile gündeme gelen Aslı Hatemi'nin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Aslı Hatemi kimdir? Aslı Hatemi sağlık durumu nasıl? Bir alışveriş merkezinde kendisine su yerine çamaşır suyu verilen Aslı Hatemi ölümden döndü. Su yerine içtiği şeyin çamaşır suyu olduğunun anlaşılması üzerine hastaneye kaldırılan Aslı Hatemi'nin midesinde yanıklar oluştu. Daha önce de sık sık adı boşanma haberleri ile gündeme gelen Aslı Hatemi'nin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Avukat Aslı Çelik Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazadan su istedi. Su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu verilen Hatemi ölümden döndü. Çamaşır suyunu içen Aslı Hatemi acil olarak hastaneye kaldırıdı. Midesi yıkanan Aslı Hatemi'nin midesinde yanıklar olduğu anlaşıldı.

Aslı Hatemi sağlık durumu nasıl?

Konuyla ilgili açıkalmalarda bulunan Aslı Hatemi "Gittiğim ünlü bir mağazada su istedim ve kapalı şişede su geldi, İçtim, gözlerimi hastanede açtım. Meğerse içtiğim su değilmiş. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" dedi.

Aslı Hatemi kimdir?

Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi aynı zamanda Hatemi ailesinin de eski gelinidir. Aslı Hatemi Kezban Hatemi'nin avukat oğlu Ali Hatemi ile evliydi. Ünlü Hukukçular Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile Avukat Kezban Hatemi'nin Avukat oğlu Mehmet Ali Hatemi mahkemeye başvurarak boşandığı eşi Aslı Çelik'in, ‘Hatemi' soyadını kullanmasının engellenmesini talep etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.