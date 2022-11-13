Aslı Enver evlendi mi? Aslı Enver kiminle evlendi, Berkin Gökbudak kimdir? 38 yaşındaki Aslı Enver Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Şunu sevenleri ani evliliğe şaşırdı. İşte detaylar...

Aslı Enver evlendi mi? Aslı Enver kiminle evlendi, Berkin Gökbudak kimdir? 38 yaşındaki Aslı Enver Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Şunu sevenleri ani evliliğe şaşırdı. İşte detaylar...

Aslı Enver evlendi mi?

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle evlendi. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikilinin nikah şahitliğini; Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

Aslı Enver kiminle evlendi, Berkin Gökbudak kimdir?

İş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda magazin basınına ilişkisi için; "Şahane gidiyor" açıklamasını yapmıştı. Çift 6 ay sonra evlenme kararı aldı.

Aslı Enver'in eski eşi kim?

Daha önce adı Murat Boz ile anılan ve ayrılan Enver ,2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmişti. Çift 2015 yılında ayrıldı.