Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti? Aslı Baykal hangi partiye geçecek? Aslı Baykal parti mi kuracak?
Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti? Aslı Baykal hangi partiye geçecek? Aslı Baykal parti mi kuracak? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal'dan flaş bir karar geldi. Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aslı Baykal'ın neden istifa ettiği ise merak konusu oldu.
2022-10-31 14:38:22
Aslı Baykal CHP'den istifa mı etti?
Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan son dakika açıklaması geldi. Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini sosyal medaydan açıkladı. Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı. Aslı Baykal sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşarak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti?
Aslı Baykal istifa açıklamasının ardından "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" şeklinde cevap verdi. Aslı Baykal'ın neden istifa ettiği konusunda önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
Aslı Baykal parti mi kuracak?
Geçtiğimiz yıl CHP'nin gidişatını beğenmediği ve CHP kimliğinden sapıldığı gerekçesiyle yeni bir parti kuracağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Aslı Baykal bu iddiaları yalanlamıştı.
Aslı Baykal kimdir?
Aslı Baykal CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızıdır.
Aslı Baykal 1965 yılında dünyaya geldi. Aslı baykal biyokimya profesörüdür. Biyokimya alanında adını duyurmuştur.
Aslı Baykal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulunmuştur.
CHP parti üyesi olan Aslı Baykal flaş bir kararla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
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