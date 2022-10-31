Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti? Aslı Baykal hangi partiye geçecek? Aslı Baykal parti mi kuracak?

Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti? Aslı Baykal hangi partiye geçecek? Aslı Baykal parti mi kuracak? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal'dan flaş bir karar geldi. Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aslı Baykal'ın neden istifa ettiği ise merak konusu oldu.