TRT ekranlarının yeni dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ilk bölümü yayınlandı. Diziyi beğenen kullanıcılar sosyal medyada, dizinin nasıl bir hikayesi var diye merak etti. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi konusu nedir? nerede yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tarihten ilham alarak yapımlarını sürdüren TRT, yeni dizisi 'Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli' ile diziseverlerin karşısına çıkıyor. Bu zamana kadar yaptığı diziler ile birçok kişiyi ekranda tutmayı başaran TRT, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devam niteliği olarak gösterilen Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi ile meraklıları ile buluşacak.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Burak Sevinç'in başrollerinde yer aldığı dizide Molla Numan'ın yıllar içinde nasıl Hacı Bayram-ı Veli'ye dönüştüğü anlatılıyor. 26 bölüm olarak çekilen dizinin kadrosunda Sena Çakır, Atakan Yarımdünya, Hüseyin Soysalan, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur gibi oyuncular da bulunuyor.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ 'MEVLÜT BEY' KİMDİR?

Mevlüt Bey Peçenek boyuna bağlı bir obanın beyidir. Yörük bey olarak bilinen Mevlüt Bey, obasının iyiliği için uğraşmaktadır. Yardımsever ve eli açık bir adam olarak tanınır.

MEVLÜT BEY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisinin Mevlüt Bey karakterine "Sinan Albayrak" hayat vermektedir.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞACAK?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisinin yapımcılığı üstlenen Tekden Film, dizinin aynı Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi gibi bir sezonunun 26 bölümden oluşacağını söyledi.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

11 Şubat Cuma günü ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi, Her hafta Cuma günü 20.00'da izleyenlerin karşısına çıkacak.

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