Aşkın Kıyameti filmi konusu nedir? Aşkın Kıyameti filmi oyuncuları kimdir?

Hilal Saral'ın yönettiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Aşkın Kıyameti filmi yayınlanmaya başladı. Netflix dijital platformunda izleyicisiyle buluşan Aşkın Kıyameti'nde son günlerde adından söz ettiren Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı başrolde. İşte Aşkın Kıyameti filminin oyuncuları ve konusu...

BKM imzalı Netflix filmi Aşkın Kıyameti yayında! Drama ve romantik film türündeki Aşkın Kıyameti oyuncuları ve konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İşte filmle ilgili detaylar...

Aşkın Kıyameti filmi konusu nedir?

Reklam ajansı iflas eden ve borçlu olan Fırat, katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı kıza aşık olur. Kendilerini bir araya getirme yolculuklarında belirsizlikler onları beklemektedir.

Aşkın Kıyameti filmi oyuncuları kimdir?

Pınar Deniz - Lidya / Banu

Boran Kuzum - Fırat

Yiğit Kirazcı - Yusuf

Musa Uzunlar - Behçet

Seda Türkmen - Melda

Zeynep Tokuş - Yoga öğretmeni

Kubilay Karslıoğlu - Sami

Gülhan Altundaşar - Serhat

Orçun İynemli - İrfan

Burcu Almeman - İklim .