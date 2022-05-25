Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? Hangi kanalda başlıyor?

Bir süredir ekranlarda fırtına gibi esen Aşk-ı Memnu dizisi yeniden Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Hafta boyunca her gün ekrana gelmesi planlanan Aşk-ı Memnu dizisinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanan ve yasak bir aşk hikayesini anlatan dizi, 4 Eylül 2008'de yayına başladı ve yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gördü. Toplamda 2 sezon devam eden ve izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu, tüm Türkiye'nin uzun süre konuştuğu final sahnesiyle 24 Haziran 2010'da ekranlara veda etti.

Kanal D ekranlarının rekorlar kıran dizisi Aşk-ı Memnu daha sonra ekranlara getirildi ve ilk günkü heyecanla tekrar izlendi. İzleyicilerden gelen yoğun talep üzerine dizinin Kanal D ekranlarına geri döneceği bilgisi paylaşılırken dizinin müdavimleri Aşk-ı Memnu'nun TV ekranlarında yayınlanacağı günü merakla beklemeye başladı.

Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor?

Romantik ve dram türü olarak hazırlanan Aşk-ı Memnu dizinin hafta içi hergün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacağı bildirildi. Aşk-ı Memnu hafta içi her gün saatler 16.30'u gösterdiğinde yeniden seyircisi ile buluşacak. .