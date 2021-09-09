Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in orijinal Türk dizisi Aşk 101 yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bir gençlik drama dizisi olan Aşk 101'in 2. sezonunun milyonlarca kişi tarafından merakla ekleniyordu. Dizinin hayranları Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularına yanıt ararken yapımcılardan beklenen açıklama geldi. İşte Aşk 101'in yeni sezon çıkış tarihi...

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in orijinal Türk dizisi Aşk 101 yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bir gençlik drama dizisi olan Aşk 101'in 2. sezonunun milyonlarca kişi tarafından merakla ekleniyordu. Dizinin hayranları Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularına yanıt ararken yapımcılardan beklenen açıklama geldi. İşte Aşk 101'in yeni sezon çıkış tarihi...

Aşk 101 dizisi Netflix ekranlarında yayınlan Türk dizilerinden biri. Dizi yayınlandığı ilk bölümünden bu yana milyonlara kez izlendi. Netflix platformunun en çok izlenen ve en beğenilen Türk dizilerinden biri olan Aşk 101'in 1. sezonu 24 Nisan 2020 tarihinde gösterime girmişti. 8 bölümden oluşan Aşk 101'in 1. sezonunu bitiren dizi hayranları yeni sezonun yayınlanmasını merakla bekliyordu. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak?

Aşk 101 dizisinin yeni sezonunu bekleyenlere müjdeli haber geldi. Dizinin yeni sezonu 30 Eylül Perşembe günü tüm dünya ile aynı anda Netflix'te izleyicisiyle buluşacak. Aşk 101'in 2. sezonu dizinin final sezonu olacak.

Aşk 101 2. sezon fragman

Aşk 101 konusu nedir?

Aşk 101 bir takım öreğncinin geçmişte yaşadığı olayları anlatır. 1998 yılında geçen hikayeler yetişkinliğe ermiş öğrencilerin dili ile anlatılır. Yetişkin olan Işık (Bade İşçil) yıllar sonra tekrar buluşmak için lise arkadaşlarına mektup göndermiştir. 1990'lar Türkiye'sinde dışlanmış gençlerin hikayesini anlatan dizi Netflix'te en çok izlenen Türk dizileri arasına girmiştir. Sevdikleri öğretmenin okuldan gitmesinin öüne geçebilmek için onu okula gelen basketbol koçuna aşık etmeye çalışan gençlerin yaşadıkları dizinin ana konusudur. Aşk planının yürümesi için aşktan anlayan birilerine ihtiyaçları vardır. Okulun örnek öğrencilerinden Işık'ı (İpek Filiz Yazıcı) yardımcı olması için ikna ederler.

Aşk 101 oyuncuları

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.