Aşk 101 2. sezon fragmanı izle | Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı izle (HD)

Aşk 101 2. sezon fragmanı izle | Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı izle | ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Aşk 101'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada ve Youtube üzerinden yayınlanan dizinin fragmanı kısa sürede binlerce kez izlendi. Aşk 101 2. sezon fragmanı izleme seçeneği haberimizin detayında olacak...

Aşk 101 2. sezon fragmanı izle | Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı izle | ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Aşk 101'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada ve Youtube üzerinden yayınlanan dizinin fragmanı kısa sürede binlerce kez izlendi. Aşk 101 2. sezon fragmanı izleme seçeneği haberimizin detayında olacak...

AŞK 101 dizisi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Netflix'te yer alan dizinin ilk bölümü 24 Nisan 2020'de yayınlandı. senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi AŞK 101'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. 2. sezon çekimleri 14 Temmuz 2020 tarihinde başlayan dizinin 30 Eylül 2021 yılında yayına gireceği belirtildi.

Aşk 101 2. sezon fragmanı izle

AŞK 101 konusu nedir?

4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikâyesini anlatır. Hikâyeyi anlatan Işık (Bade İşçil) çoktan yetişkin olmuş, yıllar sonra tekrar buluşmak için lise arkadaşlarına mektup göndermiştir. Yetişkin Eda (Tuba Ünsal) ona katılmış ve diğerleri beklenmektedir. Yetişkin Işık'ın anlatımına ağırlıklı olarak 2000 ve öncesinin müzikleri de eşlik eder. Birbirinden farklı sebeplerden ötürü okul idaresiyle problem yaşayan Sinan (Mert Yazıcıoğlu), Kerem (Kubilay Aka), Eda (Alina Boz) ve Osman (Selahattin Paşalı) daha önce pek çok sefer atılma tehlikesi yaşamış ve neredeyse tüm öğretmenlerini bıktırmıştır. Okulun müdürü Necdet (Müfit Kayacan) okuldan atılmaları için fırsat kollarken onların okuldan atılmamaları için elinden geleni yapan tek öğretmen Burcu (Pınar Deniz) öğretmendir. 4 haylaz öğrenci, Burcu öğretmenin tayinin çıktığını öğrendiklerinde gitmesini önlemek için onu okulun asi beden eğitimi öğretmeni Kemal'e (Kaan Urgancıoğlu) âşık etme planı yaparlar. Planın yürümesi için aşktan anlayan birilerine ihtiyaçları vardır. Okulun örnek öğrencilerinden Işık'ı (İpek Filiz Yazıcı) yardımcı olması için ikna ederler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.