Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı PCR testi ile ilgili 81 ile bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada 1 kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek. Zorunlu olarak tutulacak bu uygulamadan sonra çalışan işçilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Peki Aşısız sigortalı tüm işçilere (çalışanlara) PCR testi zorunlu mu? Kimlere PCR testi zorunlu? Aşı olmamışlar için PCR testi herkese zorunlu mu oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı PCR testi ile ilgili 81 ile bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada 1 kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek. Zorunlu olarak tutulacak bu uygulamadan sonra çalışan işçilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Peki Aşısız sigortalı tüm işçilere (çalışanlara) PCR testi zorunlu mu? Kimlere PCR testi zorunlu? Aşı olmamışlar için PCR testi herkese zorunlu mu oldu?

Aşısız sigortalı tüm işçilere (çalışanlara) PCR testi zorunlu mu?

Aşı olmayan işçierle ilgili de PCR testi kararı geldi. İşçilere PCR testi zorunlu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini bildirdi.

Kimlere PCR testi zorunlu?

Bakanlık yazısında, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları vurgulandı.



İşverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi.



Bilgilendirme sonrasında da aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının anlatılması da yazıda yer aldı.



Bu kapsamda işçilere, hastalık nedeniyle raporlu geçirilecek süredeki sigorta ve ücret ödeme uygulamalarının bildirileceği belirtildi.



Bakanlık, tüm bu süreçlere rağmen Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebileceğini bildirdi.



PCR testi isteyecek işyeri ve işverenlerin, test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutacağı da hatırlatıldı.

PCR testi yaptırmayan öğretmenlere yaptırım olacak mı?

Bilim Toplantısı sonrası açıkalamlarda bulunan Mahmut Özer şunları söyledi: Öğretmenlerimiz içi değil servisten öğrencinin evinden çıkıp okul ortamına gelmesine, oradaki geçirdiği süre boyunca temas ettiği öğretmenlerimiz ve diğer elemanların ya aşı olması veya haftada 2 defa PCR testi yaptırması gerekiyor. Öğretmenlerimizin aşı ortalaması Türkiye'ye göre daha yukarıda. Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp hem de PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Çünkü öğretmenlerimiz 1 buçuk yıldır fedakarlık göstererek uzaktan eğitim yaptılar. Öğretmenlerimiz öğrencilerle bulaşmayı arzuluyorlar. O süreçte bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.