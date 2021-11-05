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TIMETURK / GENEL / Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu

Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından başkanlığa kimin geleceği merak ediliyordu. Milli Gazete, bugün sürmanşetinden Asiltürk’ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçildiğini duyurdu.

49 Dakika Önce
2021-11-05 09:17:10
Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Asiltürk'ün vefatının ardından başkanlığa kimin geleceği merak ediliyordu.

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete, bugün sürmanşetinden Asiltürk'ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun seçildiğini duyurdu. Karamollaoğlu, AKP ile ittifak kurulmasına karşı olmasıyla biliniyor.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı'nın genel başkanı oldu.

Merhum Oğuzhan Asiltürk'ün dâr-ı bekâya irtihali sonrasında iki kez toparlanan vakıf mütevelli heyeti, ittifakla Recai Kutan'a genel başkanlık teklif etti. Kutan'ın sağlık problemlerinden dolayı kabul edemeyeceğini ifade etmesinin ardından yine ittifakla Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı'nın genel başkanı seçildi.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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