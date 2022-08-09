Aşıklar Bayramı filminin konusu nedir? Aşıklar Bayramı filminin oyuncuları kimdir?

Aşıklar Bayramı filminin çıkış tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı filmin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Peki Aşıklar Bayramı ne zaman yayınlanacak? Aşıklar Bayramı filminin oyuncuları kimdir?

Aşıklar Bayramı filmi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Netflix'te gösterilecek olan filmin vizyon tarihi de belli oldu. Baba oğulun hikayesine odaklanan Aşıklar Bayramı fragmanı da yayınlandı. İşte merakla beklenen filmle ilgili detaylar...

Aşıklar Bayramı filminin konusu nedir?

Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ve saz aşığı babası Heves Ali'nin (Settar Tanrıöğen) yolları 25 yıl aradan sonra son kez uzun bir yolculukta kesişecektir. Film, baba ve oğul arasındaki duygusal yüzleşmeye odaklanıyor.

Aşıklar Bayramı filminin oyuncuları kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ

Yasemin Allen

Settar Tanrıöğen

Erkan Can

Uğur Uzunel

Laçin Ceylan

Burcu Cavrar

Erkan Bektaş

Çetin Sarıkartal

Pınar Göktaş gibi isimlerler rol alıyor.