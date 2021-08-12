Aşık Veysel Kara Toprak sözleri
Yazdığı şiirler ve seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Aşık Veysel, ölümünden sonra bile sık sık dinlenen ozanlarımızdandır. Her bir türküsü gibi Kara Toprak türküsü de birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Peki Aşık Veysel’in Kara Toprak türküsünün sözleri nelerdir?
2021-08-12 00:00:35
Yazdığı şiirler ve seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Aşık Veysel, ölümünden sonra bile sık sık dinlenen ozanlarımızdandır. Her bir türküsü gibi Kara Toprak türküsü de birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Peki Aşık Veysel'in Kara Toprak türküsünün sözleri nelerdir?
İşte Aşık Veysel Kara Toprak türküsünün sözleri;
Aşık Veysel Kara Toprak türküsünün sözleri
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır
Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır
Âdem'den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır
Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sâdık yârim kara topraktır
İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır
Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Dileğin varsa iste Allah'tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan
Benim sâdık yârim kara topraktır
Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah'a
Hakkın gizli hazinesi toprakta
Benim sâdık yârim kara topraktır
Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır
Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır
Yazdığı şiirler ve seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Aşık Veysel, hayat hikayesi ile de birçok kişi tarafından ilgi odağı olmaktadır. Peki Aşık Veysel kimdir? İşte tüm yönleriyle dillerden düşmeyen türkülerin sahibi Aşık Veysel'in hayat hikayesi…
Aşık Veysel tam adıyla Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde hayata gözlerini açmıştır. 3 çocuklu Gülizar ve Karaca lakaplı Ahmet Bey'in en büyük çocuğu olan Aşık Veysel, iki kız kardeşini o dönem yaygın olan çiçek hastalığından dolayı kaybetmiştir. Kendisi de henüz yedi yaşındayken yakalandığı bu hastalık sebebiyle iki gözünü kaybederek hayatına bu şekilde devam etmiştir. O dönemi “Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan “ sözleriyle anlatan Aşık Veysel, ne tür bir zorlukla karşılaştığını bu sözler vasıtasıyla göstermektedir.
Aşık Veysel'in sanat kariyeri ne zaman başladı?
Sanat hayatı babasının ona aldığı bağlama ile başlayan Aşık Veysel, birçok ozanın türkülerini ezbere çalmaya ve söylemeye başlamıştır. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü Ahmet Kutsi Tecer ile tanışması onun sanat kariyeri için dönüm noktası olmuştur. Ahmet Bey'in verdiği destekle şehir şehir gezen Aşık Veysel oldukça ün kazanmıştır.
Belli bir dönem köy enstitülerinde müzik hocalığı yapan Aşık Veysel, 1965 yılında alınan bir kararla maaşa bağlanmıştır. 70'li yıllarda dönemin ünlü sanatçılarından Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi isimler Aşık Veysel'in türkülerini seslendirerek onun ününü dahada artırmıştır.
Eserlerinde oldukça yalın bir dil kullanan Aşık Veysel, aynı zamanda kelimeleri çok usta bir şekilde kullanmasıyla da bilinir. Eserlerinde en saf duygulara yer veren Aşık Veysel, yaşama sevinci, doğa, aşk, hüzün, iyimserlik, umutsuzluk gibi konuları eserlerinde işlemiştir.
Aşık Veysel ne zaman vefat etti?
Aşık Veysel'in yazmış olduğu şiirler, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında bir araya gelmiştir. 1973 yılında 79 yaşındayken yakalandığı akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden sonra ise yazmış olduğu şiirler Bütün Şiirleri (1984) adıyla tekrar yayınlanmıştır.
Aşık Veysel'in türküleri nelerdir?
Aşık Veysel'in günümüzde birçok kişi tarafından ezbere bilinen ve birçok ünlü sanatçı tarafından da seslendirilen onlarca türküsü vardır. Şiirlerinde kullandığı kelimeler ile kurduğu anlamlar türkülerine oldukça iyi bir derinlik katmıştır. Bugün halen Aşık Veysel'in seviyesine erişmiş ozan bulunmamaktadır.
Anlatamam Derdimi
Arasam Seni Gül İlen
Atatürk'e Ağıt
Beni Hor Görme
Beş Günlük Dünya
Bir Kökte Uzamış
Birlik Destanı
Çiçekler
Cümle Âlem Senindir
Derdimi Dökersem Derin Dereye
Dost Çevirmiş Yüzünü Benden
Dost Yolunda
Dostlar Beni Hatırlasın
Dün Gece Yar Eşiğinde
Dünya'ya Gelmemde Maksat
Esti Bahar Yeli
Gel Ey Âşık
Gonca Gülün Kokusuna
Gönül Sana Nasihatim
Gözyaşı Armağan
Güzelliğin On Para Etmez
Kahpe Felek
Kara Toprak
Kızılırmak Seni Seni
Küçük Dünyam
Murat
Ne Ötersin Dertli Dertli
Necip
Sazım
Seherin Vaktinde
Sekizinci Ayın Yirmi İkisi
Sen Bir Ceylan Olsan
Sen Varsın
Şu Geniş Dünya'ya
Uzun İnce Bir Yoldayım
Yaz Gelsin
Yıldız (Sivas Ellerinde)
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)