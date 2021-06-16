Korona salgınında insanların elindeki en güçlü silah aşı olarak gösteriliyor. Aşılama ile salgının kökünün kurutulması hedefleniyor. Ancak Covid aşısına ilişkin çeşitli iddialar da gelmeye devam ediyor. Halk arasında korona aşılarının zorunlu olduğu yönünde iddialar var. Peki aşı zorunlu mu oldu? Covid aşısı zorunlu mu olacak? Özel sektörde korona aşısı yaptırmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada aşılamanın gönüllülük esasına göre yapılacağını hiçbir zorunluluğun bulunmadığını belirtmişti. Ülkemizde şu anda zorunlu aşı uygulaması bulunmuyor.

Korona salgınında insanların elindeki en güçlü silah aşı olarak gösteriliyor. Aşılama ile salgının kökünün kurutulması hedefleniyor. Ancak Covid aşısına ilişkin çeşitli iddialar da gelmeye devam ediyor. Halk arasında korona aşılarının zorunlu olduğu yönünde iddialar var. Peki aşı zorunlu mu oldu? Covid aşısı zorunlu mu olacak? Özel sektörde korona aşısı yaptırmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada aşılamanın gönüllülük esasına göre yapılacağını hiçbir zorunluluğun bulunmadığını belirtmişti. Ülkemizde şu anda zorunlu aşı uygulaması bulunmuyor.

Türkiye'de aşılama son günlerde giderek hız kazandı. Günlül aşılamada da rekor kıran Türkiye bir çok AB ülkesinden aşılama konusunda çok önde. Aşılama süreci başarılı bir şekilde sürerken gerek sosyal medyada gerekse halk arasında aşıların zorunlu olduğu iddiaları gündeme geliyor. Vatandaşlar covid aşısı zorunlu mu olacak? Özel sektörde korona aşısı yaptırmak zorunlu mu? gibi soruları sormaya başladı. Peki covid aşısı zorunlu mu oldu?

Aşı zorunlu mu oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde aşıların zorunlu olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verildi: Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

Bakan Koca'dan "Covid aşısı zorunlu mu olacak?" sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona aşısının zorunlu olacağı iddialarına şöyle yanıt vermişti: "Mecburiyet olmayacak ama vatandaşımıza aşıyı anlatarak ikna edeceğiz. Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.