Aşı yaptıranlar Almanya'ya turist vizesi ile gidebilir mi? Almanya İçişleri Bakanlığı Almanya'ya giriş yapacak olanları ilgilendiren flaş bir karar aldı. Almanya 2 doz aşı olanlara seyahat yasağını kaldırdı. Yani Almanya'ya turist olarak gitmek isteyen vatandaşlar 2. doz aşı yaptırmaları gerekiyor. Almanya'ya Çin aşısı Sinovac ile girmeye izin veriliyor mu? Almanya'ya girişte karantina uygulanıyor mu?

Aşı yaptıranlar Almanya'ya turist vizesi ile gidebilir mi? Almanya İçişleri Bakanlığı Almanya'ya giriş yapacak olanları ilgilendiren flaş bir karar aldı. Almanya 2 doz aşı olanlara seyahat yasağını kaldırdı. Yani Almanya'ya turist olarak gitmek isteyen vatandaşlar 2. doz aşı yaptırmaları gerekiyor. Almanya'ya Çin aşısı Sinovac ile girmeye izin veriliyor mu? Almanya'ya girişte karantina uygulanıyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke arasında seyahatler kesintiye uğramıştı. Yaz aylarına girilmesi ve vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle ülkeler de bu kısııtlamaları gevşetmeye başladı. Son olarak Almanya ülkeye girecek olan turistlerle ilgili önemli bir karar aldı.

Aşı yaptıranlar Almanya'ya turist vizesi ile gidebilir mi?

Almanya'da uygulanan seyahat yasağı 25 haziran itibari ile kaldırılıyor. Almanya'ya gitme pilanı yapan vatandaşlar da bu haber karşısında sevindi. Almanya İçişleri Bakanlığı aldığı yeni kararla AB dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlara seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Türkiye'den Almanya'ya seyahat etmek isteyenler iki doz aşılarını da yaptırmış olamaları gerekiyor.

Sinovac aşısı Almanya'ya girişte kabul ediliyor mu?

Biontech aşısının 2 dozunu da yaptıranlar Almanya'ya turistik ziyaret yapabilecek. Seyahatlerde BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşıları kabul ediliyor. Sinovac aşısı ve Rus aşılarının kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Aşı belgesi istenecek

Almanya'ya giriş yapanlardan en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair resmi belge istenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.