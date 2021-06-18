Aşı personeline ek ödeme verilecek mi? Korona aşı personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?

Aşı personeline ek ödeme verilecek mi? Korona aşı görevlilerine ek ödeme yapılacak mı? Binlerce sağlık personelini ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Günlük aşılama rekoru kıran ülkemizde aşı personeline ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Korona aşı personeline ne kadar ek ödeme yapılacak? Sağlık görevlilerine kaç ay ek ödeme yapılacak? Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi. Sağlık ocağı aşı personeline ek ödeme yapılacak mı? Sağlık personeline kaç ay ek ödeme yapılacak?

Aşı personeline ek ödeme verilecek mi? Korona aşı görevlilerine ek ödeme yapılacak mı? Binlerce sağlık personelini ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Günlük aşılama rekoru kıran ülkemizde aşı personeline ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Korona aşı personeline ne kadar ek ödeme yapılacak? Sağlık görevlilerine kaç ay ek ödeme yapılacak? Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi. Sağlık ocağı aşı personeline ek ödeme yapılacak mı? Sağlık personeline kaç ay ek ödeme yapılacak?

Türkiye günlük korona virüs aşılamasında dünyada rekor kırdı. Bir çok AB ülkesinden bile hızlı aşılama yapıldı. Bunda hiç kuşkusuz en önemli payı olan aşı personelleridir. Aşı personelleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan flaş bir karar geldi.

Aşı görevlilerine ek ödeme verilecek mi?

Sağlık Bakanlığı binlerce aşı personelini sevindirecek bir hamle yaptı. Bakanlık aşı odasında görev yapan personele ek ödeme verilmesine karar verildi. Bakanlık konu ile ilgili genelgeyi 81 ilin sağlım müdürlüklerine gönderdi. Covid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Korona aşı personeline ne ke kadar ek ödeme yapılacak?

Haberi alan sağlık personelleri sevindi. Peki aşı odasında görevli sağlıkçılara ne kadar ek ömde yapılacak?

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele ek ödeme yapılacak. Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Covid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ek ödeme kimlere yapılacak?

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir?

İkinci basamak resmi sağlık kurumu ifadesinden;

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri,

Özel Dal Hastaneleri,

SSK Hastaneleri ve

Diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

İkinci basamak özel sağlık kuruluşu ifadesinden;

Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır.

Üçüncü basamak sağlık kurumu ifadesinden;

Eğitim ve araştırma hastaneleri,

Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile

Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.