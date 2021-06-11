Aşı pasaportu nasıl alınır? Aşı kartı nereden alınır? Aşı pasaportu olmadan seyahat ediliyor mu?

Aşı pasaportu nasıl alınır? Koronavirüs salgınından sonra ülkeler arası ziyaretlerde aşı pasaportu ya da diğer adıyla ‘Dijital Aşı Sertifikası’ AB Parlamentosu’nda kabul edildi. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da zorluk yaşamamak için Aşı pasaportu nasıl alınır? Aşı kartı nereden alınır? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte aşı pasaportu, aşı kartı ve dijital aşı dertifikası hakkında bilmeniz gerekenler...

Aşı pasaportu nasıl alınır? Koronavirüs salgınından sonra ülkeler arası ziyaretlerde aşı pasaportu ya da diğer adıyla ‘Dijital Aşı Sertifikası' AB Parlamentosu'nda kabul edildi. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da zorluk yaşamamak için Aşı pasaportu nasıl alınır? Aşı kartı nereden alınır? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte aşı pasaportu, aşı kartı ve dijital aşı dertifikası hakkında bilmeniz gerekenler...

Korona virüs salgınında sonra ülkeler arası ziyaretlerde güvenliği arttırıcı yollar tartışılıyordu. Yapılan uzun tartışmalar sonucunda ‘Dijital Aşı Sertifikası' AB Parlamentosu'nda kabul edildi. Türkiye'den AB ülkelerine ziyarette bulunmak isteyen vatandaşlar da gelişmeler üzerine Aşı pasaportu nasıl alınır? Aşı kartı nereden alınır? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Türk vatanaşları aşı pasapotu nasıl alacak?

Aşı pasaportu nasıl alınır?

Türk vatandaşları gelişmeler üzerine Aşı pasaportu nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı. Yurt dışına gidecek olan yolcuların Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlardan belge almasına gerek olmayacak. Yolcular (HES) Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da e-Nabız uygulamaları üzerinde yer alan dijital aşı kartını uçuş sırasında ve varış ülkesinde beyan etmek zorunlu olacak. Bunun için aşılarınızı 2 doz halinde yaptırmış olmanız gerekiyor.

Çin aşısına onay çıkmadı

AB'nin hazırladığı son taslağa göre de Türkiye'de yapılan Çin aşısına henüz onay çıkmadı.

Dijital aşı kartı banka kartı gibi olacak

Dijital aşı pasaportunun tıpkı banka kartı şeklinde olması planlanıyor. Bu kartın içerisinde kişinin aşı bilgileri, aşıları yoksa PCR testi sonuçları ya da antikor testi sonuçları yer alacak.

Dijital COVID sertifikası kullanılmaay başlandı

Yedi birlik ülkesi, vatandaşlarının Avrupa Birliği içerisinde kolayca seyahat etmelerini sağlamak için oluşturulan 'Dijital COVID sertifikasını' kullanmaya başladı. Avrupa Komisyonu'na göre bu 7 üye ülke Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Polonya. Diğer üye ülkelerin de kısa süre içerisinde bu uygulamayı hayata geçirmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.