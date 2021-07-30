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Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

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Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cuma namazı çıkışı gündeme dair soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olmayanlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğini ilk Kabine'de görüşeceğiz.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra aşısızlara kısıtlama mı gelecek sorusu gündeme geldi. Peki aşı olamayanlara yasak gelecek mi?

2 Saat Önce
2021-07-30 14:38:33
Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

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Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cuma namazı çıkışı gündeme dair soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olmayanlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğini ilk Kabine'de görüşeceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra aşısızlara kısıtlama mı gelecek sorusu gündeme geldi. Peki aşı olamayanlara yasak gelecek mi?

Aşı olmayanlara yasak mı gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan aşı olamayanlarla ilgili de konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlk Kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerini gündeme alacağız. 72 milyon doz aşı yaptık. dünyada aşı yapacak aşısı olmayan ülkeler var. Türkiye olarak rahatız. En sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürür, bunun çabasındayız. Yerli solunum makinelerini üreten bir ülke haline geldik. Hastane konusunda da sıkıntımız yok. Bayram her şeyi bir yerde vaka sayılarını çevirdi. Aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğini ilk Kabine'de görüşeceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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