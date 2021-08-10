Aşı olmayanlara seyahat yasağı mı geliyor? Aşı olmayana hangi kısıtlamalar gelebilir? Koronavirüs vaka sayıları son günlerde yeninden artışa geçti. 25 bin sınırına dayanan vaka sayıları nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tartışılır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşısızlarla ilgili yaptığı açıklamada konuyu ilk kabine toplantısında ele alacaklarını belirtmişti. Seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağı aşı olmayanlara uygulanacak mı? Peki aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olamayanlara yasak gelecek mi?

Aşı olmayanlara seyahat yasağı mı geliyor? Aşı olmayana hangi kısıtlamalar gelebilir? Koronavirüs vaka sayıları son günlerde yeninden artışa geçti. 25 bin sınırına dayanan vaka sayıları nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tartışılır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşısızlarla ilgili yaptığı açıklamada konuyu ilk kabine toplantısında ele alacaklarını belirtmişti. Seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağı aşı olmayanlara uygulanacak mı? Peki aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olamayanlara yasak gelecek mi?

Cumurbaşkanı Erdoğan aşı olamayanlarla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Basın bensbubunun "Aşı olmayan vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, böyle mi olacak gibi... İlk Kabine'de yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız." diyerek yanıt verdi.

Aşı olmayanlara seyahat yasağı mı geliyor?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ancak kısıtlama kararının çıkması pek beklenmiyor. Kabine Toplantısında artan vakalara karşı nasıl mücadele edileceğinin konuşulması bekleniyor.

Erdoğan: Aşıda zorlamadan yana değilim

Kontrollü normalleşme sürecinde vakalarda bir artış var. Virüsün yeni varyantları tüm dünya için tehdit. Aşılamada geldiğimiz nokta olarak iyi bir noktadayız. Toplam aşılama sayımız 75 milyonu bulmuş vaziyette. Buradan tüm vatandaşlarımı bir kez daha kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olmaya davet ediyorum. Ben aşıda zorlamadan yana değilim. Bilim Kurulu onunla ilgili bir çalışma yapacaktır. Bu işi gönüllülük esası ile işletmenin neticesi daha iyi olacaktır. Temizlik, maske ve mesafe kuralına tavizsiz bir şekilde uyalım. Şu anda Biontech konusunda da bir sıkıntımız yok.

TURKOVAC ne zaman çıkacak?

TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli aşının çıkacağı tarihe ilişkin de "Faz-3 aşamasında belli bir istatistiğe ulaşmak lazım. Aynı zamanda belirli aşılanan ve aşılanmayan gruplar arasındaki farkın belirli bir oranda yakalanması lazım. O oran yakalanana kadar devam edecek. Aynı zamanda Faz-3 tüm çalışmalarının sadece ülkemizde değil, birkaç yurt dışı merkezli de yapılması düşünülüyor ama ben yıl sonuna kadar olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.