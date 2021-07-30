Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Salgın sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan 'Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna, 'Durumu Kabine toplantısında ele alacağız.' diyerek yanıt verdi. Vatandaşlar da aşı olmayanlara yasak gelecek mi sorusunu sormaya başladı. Peki aşı olamayanlara hangi yasaklar gelebilir?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Salgın sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna, "Durumu Kabine toplantısında ele alacağız." diyerek yanıt verdi. Vatandaşlar da aşı olmayanlara yasak gelecek mi sorusunu sormaya başladı. Peki aşı olamayanlara hangi yasaklar gelebilir?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vaka saylarında yeniden tırmanışa geçişi değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: "Biz değişik zamanlarda değişk tedbirler açıkladık. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, ne kadar devam edecek... Dünyanın değişik yerlerinde bu oldu. Şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz devam edeceğiz. Hastane konusunda sıkıntı yok, bu konuda çok aktif bir durumdayız. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Bunu lehimize çevirmeliyiz. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz, normalleşmeyi hızlandırmanın mücadelesinde olacağız. İlk kabine toplantısında konuşacağız."

Erdoğan aşı olamayanların durumu ile ilgili de şu aıklamayı yaptı: Bayram her şeyi bir yerde vaka sayılarını çevirdi. Aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğini ilk Kabine'de görüşeceğiz

Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi?

Kabine Toplantısı'nda aşı olamayanların durumu görüşülecek. Toplantı sonrasında şı olamayanlarla ilgili bir kısıtlama kararı çıkabilir. Ancak şu an kısıtlama olup olmayacağı belli değil. Muhtemel kısıtlamalar arasına belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı da olabilir seyahat yasağı da olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.