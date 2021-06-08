Aşı olmayanlara ceza var mı? Aşı olmayanlara yasak mı gelecek?

Aşı olmayanlara ceza var mı? Korona virüs salgınına karşı vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor. Ancak uzmanların görüşüne göre son zamanlarda aşılamada yavaşladı. Aşılama planının başarıyla uygulanması için pozitif ayrımcılık yapılması da gündemde. Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olamayanlara kısıtlama mı gelecek? Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM’lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Aşı olmayanlara ceza var mı? Korona virüs salgınına karşı vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor. Ancak uzmanların görüşüne göre son zamanlarda aşılamada yavaşladı. Aşılama planının başarıyla uygulanması için pozitif ayrımcılık yapılması da gündemde. Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olamayanlara kısıtlama mı gelecek? Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Türkiye korona virüs aşılamasında AB ülkelerini bile geride bırakacak bir performans gösterdi. Ancak son zamanlarda yaşlı nüfusunaşılanmasıyla birlikt orta ve genç yaş guruplarının aşıya çok fazla ilgi göstermediği agörülüyor. Aşılama takviminin gerisinde kalmamak ve pandeminin sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması, toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e ulaşması planının başarısı için bazı önlemler gündemde.

Aşı olmayanlara ceza var mı?

Uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre: Korona virüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Aşı olmayanlara yasak mı gelecek?

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Orta yaş ve gençlerde aşı duyarsızlığı

Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.