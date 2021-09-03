Aşı olmayan tüm işçilere PCR testi zorunlu mu? Tüm çalışanlara PCR testi zorunlu mu? Hangi işlerde çalışanlara PCR testi zorunlu?

Aşı olmayan tüm işçilere PCR testi zorunlu mu? Hangi işlerde çalışanlara PCR testi zorunlu? Aşılaması tamamlanmayan ya da hiç aşı olmamış vatandaşların yaptırması zorunlu olduğu PCR testi uygulamasının kapsama alanı genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede Covid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada 1 kez PCR testi isteneceği açıklandı. Peki hangi işerde çalışanlara PCR testi zorunlu. Tüm çalışanlara PCR testi zorunlu mu?

Aşı olmayan tüm işçilere PCR testi zorunlu mu? Hangi işlerde çalışanlara PCR testi zorunlu? Aşılaması tamamlanmayan ya da hiç aşı olmamış vatandaşların yaptırması zorunlu olduğu PCR testi uygulamasının kapsama alanı genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede Covid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada 1 kez PCR testi isteneceği açıklandı. Peki hangi işerde çalışanlara PCR testi zorunlu. Tüm çalışanlara PCR testi zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada PCR testi uygulasını devreye sokacaklarını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Aşı olmayan tüm işçilere PCR testi zorunlu mu?

Aşı olmayan işçierle ilgili de PCR testi kararı geldi. İşçilere PCR testi zorunlu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini bildirdi.

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