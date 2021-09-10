Aşı olmamış memurlara PCR testi zorunluluğu var mı? Devlet memurlarına PCR testi zorunluluğu mu geldi? Önce aşı olmamış öğretmenlere zorunlu tutulan PCR testinin kapsamı gün geçtikçe daha da genişliyor. Son olarak kamu kurumlarında aşı olmayan çalışanlardan PCR testi istenecek. Daha önce de sigortalı çalışan tüm işçilerden PCR testi istenmesine karar verilmişti.

Aşı olmamış memurlara PCR testi zorunluluğu var mı? Devlet memurlarına PCR testi zorunluluğu mu geldi? Önce aşı olmamış öğretmenlere zorunlu tutulan PCR testinin kapsamı gün geçtikçe daha da genişliyor. Son olarak kamu kurumlarında aşı olmayan çalışanlardan PCR testi istenecek. Daha önce de sigortalı çalışan tüm işçilerden PCR testi istenmesine karar verilmişti.

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan PCR testi zorunluluğunun uygulanacağını açıkladı. Erdoğan aşı olmayan öğretmenlerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmlarının zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasında "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi. Bu açıklamadan sonra bir çok alanda PCR testi zorunluluğu geldi.

Aşı olmamış memurlara PCR testi zorunluluğu var mı?

Aşı olmamış devlet memurlarını ilgilendiren çok önemli gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir yazı gönderdi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu kurumlarına gönderilen yazı ile aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi. Genelgeye göre aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi istenecek. Testler kayıt altında tutulacak.

Devlet memurlarına PCR testi zorunluluğu mu geldi?

Yapılan açıklamada devlet memurlarına da PCR testi zorunluluğu geldi. Aşı olmamış kamu çalılanlarından PCR testi isetenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı.

Daha önce tüm işçilere PCR testi zorunluıluğu getirilmişti

Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.