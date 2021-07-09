Aşı olanlarda korona virüs belirtileri nelerdir? Kovid aşısı olanlara virüs bulaşır mı? İngiltere'de koronavirüse yakalanan kişiler üzerinde yapılan çalışmada aşı olanlarda ve olmayanlarda ne gibi belirtilerin ortaya çıktığı araştırıldı. Tek doz aşı olan ve 2 doz aşı olanlarda bile belirtiler farklılık göstermekte. Peki korona aşısı olanlarda korona virüs belirtileri neler? 2 doz Covid-19 aşısı olanlarda korona belirtisi nedir?

Aşı olanlarda korona virüs belirtisi nelerdir? Kovid aşısı olanlara virüs bulaşır mı? İngiltere'de koronavirüse yakalanan kişiler üzerinde yapılan çalışmada aşı olanlarda ve olmayanlarda ne gibi belirtilerin ortaya çıktığı araştırıldı. Tek doz aşı olan ve 2 doz aşı olanlarda bile belirtiler farklılık göstermekte. Peki korona aşısı olanlarda korona virüs belirtileri neler? 2 doz Covid-19 aşısı olanlarda korona belirtisi nedir?

İngiltere'de yspılan çalışmalarda aşı yaptıran bireylerin ve aşılama yaptırmayanların koronavirüse yakalanmaları halinde ne gibi belirtiler gösterdiği araştırıldı. Korona virüs aşısı olanların virüse yakalanması halinde ortaya çıkan en belirgin 5 semptom belirlendi. Peki aşı olanlarda korona belirtileri nelerdir? Korona aşısı olanlarda virüs belirtileri nasıldır?

2 DOZ AŞI OLANLARDA KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

Çift doz aşı olanlarda en sık görülen COVID-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi.

1 DOZ AŞI OLANLARDA KORONA BELİRTİSİ

Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.

AŞI OLMAYANLARDA KORONA BELİRTİLERİ

Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.