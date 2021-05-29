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Aşı olana temaslı karantinası var mı? Aşı olanların karantina süresi kaç gün?

Korona virüs taşıyanlarla temaslı olanların karantina sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Yayınlanan yeni rehberde Kovid-19 taşıyan hastaya yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Peki aşı olana temaslı karantinası var mı? Aşı olanların karantina süresi kaç gün? Korona virüs aşısı olanların da vakarlarla temaslı olmaları durumunda karantinada kalacaklar.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 15:26:22
Aşı olana temaslı karantinası var mı? Aşı olanların karantina süresi kaç gün?

Koronavirüs taşıyanlarla temaslı olanların karantina sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Yayınlanan yeni rehberde Kovid-19 taşıyan hastaya yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Peki aşı olana temaslı karantinası var mı? Aşı olanların karantina süresi kaç gün? Korona virüs aşısı olanların da vakarlarla temaslı olmaları durumunda karantinada kalacaklar. 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün. Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

Aşı olana temaslı karantinası var mı?

Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var. Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu., yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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