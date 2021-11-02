Aşı kartı nasıl çıkartılır? E-nabız ve HES üzerinden Kovid-19 aşı kartı nasıl alınır? Koronavirüs pandemisi ile mücadelede insanların elindeki en güçlü silah şimdilik aşı olarak görünüyor. Aşı olanlar bazı kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Koronavirüs aşısı olanlar aşı kartı ile aşı olduklarını kanıtlayabiliyor. Uçak seyahatlerinde de aşı kartı uygulaması isteniyor. Sadece bir kaç dakikada aşı kartı çıkarmak mümkün. İşte aşı kartı çıkarma yöntemi...

Aşı kartı nasıl çıkartılır? E-nabız ve HES üzerinden Kovid-19 aşı kartı nasıl alınır? Koronavirüs pandemisi ile mücadelede insanların elindeki en güçlü silah şimdilik aşı olarak görünüyor. Aşı olanlar bazı kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Koronavirüs aşısı olanlar aşı kartı ile aşı olduklarını kanıtlayabiliyor. Uçak seyahatlerinde de aşı kartı uygulaması isteniyor. Sadece bir kaç dakikada aşı kartı çıkarmak mümkün. İşte aşı kartı çıkarma yöntemi...

Aşı kartı Hayat Eve Sığar (HES) uyfulaması üzerinden ve E-Nabız üzerinden alınabiliyor. Aşı kartı almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerrekiyor.

E-NABIZ'DAN AŞI KARTI ALMA

E-Nabız üzerinden aşı kartı çıkarmak çok kolay. Bunun için öncelikle E-Nabız sistemine giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından sayfanın üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklayın.

Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur.

NOT: Aşı dozlarını tamamlamayan kişilerin işlemi gerçekleşmez.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından ‘Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek ‘Covid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçin.

Gelen ekrandan ‘Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur' seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.

Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.