Aşı karşıtı miting yapılacak mı? Aşı karşıtı miting nerede saat kaçta yapılacak? Aşı karşıtlarının bir araya geleceği mitinge daha önce Maltepe Kaymakamlığı izin vermemişti. Ancak İstanbul Valiliği aşı karşıtı mitinge izin verildiğini açıkladı. Aşı karşıtı miting İstanbul'da 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Miting saat 15:00’da Maltepe Miting alanında yapılacak.

Aşı karşıtı miting yapılacak mı? Aşı karşıtı miting nerede saat kaçta yapılacak? Aşı karşıtlarının bir araya geleceği mitinge daha önce Maltepe Kaymakamlığı izin vermemişti. Ancak İstanbul Valiliği aşı karşıtı mitinge izin verildiğini açıkladı. Aşı karşıtı miting İstanbul'da 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Miting saat 15:00'da Maltepe Miting alanında yapılacak.

Maltepe Kaymakamlığı, Anadolu Birliği Partisi tarafından yapılan miting başvurusuna, toplu yapılacak etkinliklerin koronavirüsün bulaş riskini arttıracağı gerekçesiyle izin verilmediğini duyurdu. İstanbul'da aşı karşıtlarının yapacağı mitinge Maltepe Kaymakamlığı'nın aksi yöndeki kararına karşın valilik tarafından izin verildi. Aşı akrşıtı mitinge katışmak isteyenler Aşı karşıtı miting yapılacak mı? Aşı karşıtı miting nerede saat kaçta yapılacak? gibi soruları sormaya başladı.

Aşı karşıtı miting yapılacak mı?

Anadolu Birliği Partisi, Maltepe Kaymakamlığı'nın ret kararının ardından miting için bu kez İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve gerekli izni aldı. Aşı Karşıtı miting İstanbul'da yapılacak.

Aşı karşıtı miting nerede saat kaçta yapılacak?

Aşı karşıtı miting Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 15:00-18:00 arasında yapıalcak.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Vali Yardımcısı Ali Özyiğit'in imzasının yer aldığı kararda şöyle denildi:

"Anadolu Birlik Partisi tarafından, 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi bir araya geliyor' çağrısıyla İlimiz Maltepe ilçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 15:00-18:00 arasında bir açık yer toplantısı düzenlenmek istendiği, Valiliğimize sunulan 08.09.2021 tarihli dilekçenin tetkikinden anlaşılmıştır.

Bahse açık yer toplantısı talebi, ilgi (a), (b), (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, belirtilen yer tarih ve saatlerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.