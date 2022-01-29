Ashleigh Barty kimdir? Avustralya Açık kadınlar şampiyonu Ashleigh Barty nereli? Tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Avustralya Açık'ta kadınlar şampiyonu belli oldu. Rakibi Danielle Collins'i 2-0 yenen Ashleigh Barty Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu. Tenis tutkunları da Ashleigh Barty'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Ashleigh Barty kimdir? Avustralya Açık kadınlar şampiyonu Ashleigh Barty nereli? Tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Avustralya Açık'ta kadınlar şampiyonu belli oldu. Rakibi Danielle Collins'i 2-0 yenen Ashleigh Barty Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu. Tenis tutkunları da Ashleigh Barty'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Danielle Collins'i 2-0 yenen Ashleigh Barty turnuvada kadınlarda şampiyon oldu. Ash Barty, 1 saat 27 dakika süren final mücadelesinde ABD'li rakibi Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek kupayı kaldırdı. Ashleigh Barty Wimbledon ve Roland Garros zaferlerinden sonra kariyerinin 3. Grand Slam şampiyonluğu kazandı.

Ashleigh Barty kimdir?

Ashleigh Barty 24 Nisan 1996 yılında Avustralya'da dünyaya geldi. Ashleigh Barty profesyonel tenis oyuncusu ve eski kriket oyuncusudur.

Hem tek kadınlarda hem de çift kadınlarda en üst sırada yer alan Avustralyalıdır ve Haziran 2019'da WTA sıralamasında teklerde dünya 1 numarası olmuştur. Barty, 2019 Fransa Açık'ta bir Grand Slam tekler şampiyonluğu, bir de partneri CoCo Vandeweghe ile birlikte 2018 Amerika Açık'ta bir Grand Slam çiftler şampiyonluğu da dahil olmak üzere WTA Tour'da altı tekler ve on iki çiftler şampiyonluğu kazandı.

Queensland'da Ipswich'te doğan Barty, dört yaşındayken Brisbane'de tenis oynamaya başladı. 2011'de Wimbledon'da gençler kategorisi tek kızlarda şampiyonluk kazanmasının ardından, gençlerde kadınlar dünya 2 numarası olarak umut verici bir genç sporcu kariyere sahipti. Bir genç tenisçi olarak, Barty, 2013 yılında WTA Tour'da çiftlerde erken başarıya ulaştı ve henüz 16 yaşındayken Australian Açık da eriştiği final de dahil olmak üzere, üç Grand Slam'da veteran Dellacqua ile çiftlerde finale ulaştı. 2014 sezonunun sonlarında Barty, tenisi bırakmaya karar verdi. Bu dönemde kriket oynamaya başlayan sporcu, Brisbane Heat ile sözleşme yapıp o zaman dek kriket antremanları yapmamış olmasına rağmen, Kadınlar Big Bash liginde (Avustralya Kadınlar Kriket Ligi) yer aldı.

Barty, 20 yaşına girmeden kısa bir süre önce, 2016'nın başında tenise geri döndü. İlk turnuvasını ITF turunda geri kazanmasına rağmen, kolundan sakatlanıp bu seneyi başka turnuvaya katılmadan geçirdi. 2017 yılı Barty'nin kariyerinin yükselişe geçtiği yıldır, tek bayanlarda, ilk WTA şampiyonluğu'nu Malezya Açık'ta kazandı ve daha önce WTA sıralamasına girmemiş olmasına rağmen, 17 numaraya yükseldi. Aynı sene çiftlerde Dellacqua ile WTA Finallerinde yer alarak verimli bir yıl geçirdi. Ertesi yıl, sezon sonunda WTA Elite Trophy de dahil olmak üzere iki WTA tek kadınlar şampiyonluğu kazandı. Dellacqua'nın emekli olmasına rağmen, çiftlerde kendini geliştirmeye devam etti ve 2018'de Amerika Açık'taki ilk Grand Slam şampiyonluğu unvanı da dahil olmak üzere kariyerinin en büyük dört çiftler şampiyonluğunu kazandı. 2019'da Miami Açık'ta ilk Premier Zorunlu tek bayanlar şampiyonluğunu kazanarak WTA tenis sıralamasında ilk 10'a girdi.

Ashleigh Barty 2022 yılında Avustralya Açık kadınlar tek şampiyonluğunu kazandı. .