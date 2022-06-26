Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son durum bilgisi milyonların gündeminde olmaya devam ediyor. Ekonominin ana başlıkları arasında yer alan asgari ücrette olası bir ek zam beklentisi sürerken, iyileştirme hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti bünyesinde yapılan toplantılarda milletvekillerine aktarılan bilgilere göre, asgari ücret için masada farklı formüllerin olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayı itibarıyla sadece çalışan veya emekli memurlara değil, işçilere de ek zam yapılacağı sinyalini verdi. Peki asgari ücret artışı ne kadar olacak? İşte asgari ücretle ilgili tablodaki formüller.

Milyonlarca işçi asgari ücrete zam beklerken kritik bir adım atıldı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Bu çalışmalar bittiğinde önümüzdeki hafta başında ve ortasında bunu kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz." söz konusu. Ücret artışlarına ilişkin alınacak kararların Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından sunulması bekleniyor.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Bakan Bilgin, asgari ücrete yapılacak geçici zam için önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi.

Bakan Bilgin, Türkiye Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KAMU-SEN) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği 'Yıldız ve Ay Gölgesinde Haklarımızı Arayışımızda' programına katıldı. Bakan Bilgin, sadece çalışan veya emekli memurlar için değil, işçiler için de ek zam yapılacağına işaret ederek, "İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan işçilerimizi korumak görevimizdir. ilave olarak. Geçen hafta sendikacılarımızla, bu sabah işçi sendikaları ve işverenlerle görüştük. Bu çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki hafta başında ve ortasında kamuoyu ile paylaşacağım. Daha birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz. İşçiler bunu bilmelidir. Türk devleti söz verdi. Onları enflasyona sürüklemeyecek. Aynı zamanda enflasyonun verdiği zararı da onaracaktır. Türkiye büyük bir millettir. Çalışanlarını koruyacak güçlü bir ülkedir. çalışanları; Sermayeyi çıkar gruplarının pençelerine bırakmayacak, toplumsal hukukunu onlara karşı koruyacak bir devlettir. Bundan kimsenin endişesi yok" dedi.

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