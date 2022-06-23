Asgari ücrete yüzde 40 zam mı yapılacak? Temmuz asgari ücret 6 bin TL mi olacak? Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Temmuz ayında zam yapılması gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un son açıklaması milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Kurtulmuş açıklamasında 'Çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak.' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'tan gelen son dakika zam açıklaması milyonlarca işçi, emekli, memur ve asgari ücretliyi sevindirdi. Kurtulmuş açıklamasında "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek" dedi. Kurtulmuş asgari ücrete ilişkin ise "Asgari ücretle ilgili bakanlığın önünde farklı seçenekler var, bunlardan birine karar verilir ve uygulanır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından asgari ücrete zam bekleyenler Asgari ücrete yüzde 40 zam mı yapılacak? Temmuz asgari ücret 6 bin TL mi olacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Asgari ücrete yüzde 40 zam mı yapılacak?

Numan Kurtulmuş açıklamasında şunları söyledi: Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor." Bu açıklama asgari ücretlileri değil de memur ve emeklileri kapsayan bir açıklama. Asgari ücret ile ilgili çalışmaların yapıldığını da Kurtulmuş duyurdu. Asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: "Asgari ücretle ilgili bakanlığın önünde farklı seçenekler var, bunlardan birine karar verilir ve uygulanır."

Temmuz asgari ücret 6 bin TL mi olacak?

Asgari ücret zammına ilişkin henüz resmi bir rakam ortaya çıkmadı. Ancak iddia ve tahminlere göre 2022 Temmuz Asgari ücetin 5 bin TL ile 6 bin TL arasında olacağı belirtiliyor. Memur Temmuz zamlarına yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Asgari ücrete ise ne kadar zam geleceği merak konusu.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.