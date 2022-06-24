Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz asgari ücret zam oranı hangi gün açıklanacak? 2022 yılında milyonlarca memur ve emekli gibi asgari ücretli çalışanlar da maaşlarına zam yapılmasını bekliyor. Asgari ücrete Temmuz zammı konusunda henüz net bir karar ortada yok ancak genel kanıya bakılırsa Temmuz ayında asgari ücretli çalışanlara da zam yapılacak. Asgari ücrete zam konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada 'Önümüzdeki hafta açıklayacağız' dedi. Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli açıklamalara imza attı. Bilgin memurların ve meklilerin maaş zammına ilişkin açıklama yaparken asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2022 yılında artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete de Temmuz zammı yapılması kaçınılmaz hale geldi. Temmuz ayında memulara enflasyon farkının yüzde 40 civarında olacağı öngörülürken asgari ücrete ne kadar artış olacağı da merak edilen bir başka konu. Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zammına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Temmuz asgari ücret zam oranı hangi gün açıklanacak?

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? sorusuna yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Asgari ücret konusunda önümüzdeki hafta hükümet kanadından resmi bir açıklama bekleniyor.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatarak "Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu" dedi.

"Memur maaşı enflasyon üzerinde olacak"

Bilgin memur maaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

Nebati: En az yüzde 40 zam

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ocak 2022'de çalışanların aylıklarında yüzde 30,95 oranında artış yapıldığını anımsatarak, "Temmuzda yapılacak artış haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile kesinleşecek olup yaklaşık yüzde 40 oranında artış olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır." dedi.