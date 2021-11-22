Asgari ücret vergi indirimi | Asgari ücretli çalışandan vergi alınmayacak mı? 2022 Asgari ücret 5 bin TL mi olacak? Asgari ücret zam oranları ile ilgili tartışmalar sürerken zam teklifleri de gelmeye başladı. Son olarak DİSK 2022'de asgari ücretin 5 bin 200 lira olmasını talep etmişti. Bu kez de zam talebi işverenlerden geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, asgari ücretlilerden vergi alınmamasını ve 2022 asgari ücretin en az 5 bin TL olmasını talep etti.

Asgari ücret vergi indirimi | Asgari ücretli çalışandan vergi alınmayacak mı? 2022 Asgari ücret 5 bin TL mi olacak? Asgari ücret zam oranları ile ilgili tartışmalar sürerken zam teklifleri de gelmeye başladı. Son olarak DİSK 2022'de asgari ücretin 5 bin 200 lira olmasını talep etmişti. Bu kez de zam talebi işverenlerden geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, asgari ücretlilerden vergi alınmamasını ve 2022 asgari ücretin en az 5 bin TL olmasını talep etti.

Asgari ücrete 2022 yılında yapılacak zam oranı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Asgari ücretle çalışanlar maaşlarına yeni yılda iyi bir zam yapılmasını bekliyor. Hükümet kandından da yapılan açıklamalarda enflasyonun üstünde bir zammın geleceği düşünülüyor. Beklentiler asgari ücretin 3500 tl seviyesinde olması yönünde.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 yılı için asgari ücret talebini açıkladı. DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında "Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. " dedi. DİSK'in açıklmasının ardından bu kez de işveren tarafından asgari ücret önerisi geldi.

Asgari ücretli çalışandan vergi alınmayacak mı?

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, asgari ücretten vergi alınmamasını, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olmasını talep etti.

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret görüşmeleri öncesi bir talep de restoran işletmecilerinden geldi. Bugün Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olması istendi.

2022 Asgari ücret 5 bin TL mi olacak?

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemizde yaklaşık olarak 6,5 milyon kişi asgari ücret almaktadır. Bu rakamı mevcut ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak değerlendirdiğimizde yeni yılda çalışanlara brüt en az 5 bin TL asgari ücret verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücrete kadar olan gelir üzerinden vergi alınmaması gerekiyor. Vergisiz bir şekilde brüt en az 5 bin TL olarak belirlenebilecek bir asgari ücret hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatacaktır. Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir.”

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.