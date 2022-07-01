Asgari ücret saat 4'te mi açıklanacak? Asgari ücret 4.30'da mı açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari ücret zammı 16.00'da belli olacak mı?

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zamlarının açıklanacağı saat belli oldu. Peki asgari ücret saat 4'te mi açıklanacak? Asgari ücret 4.30'da mı açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari ücret zammı 16.00'da belli olacak mı?