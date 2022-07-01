Asgari ücret saat 4'te mi açıklanacak? Asgari ücret 4.30'da mı açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari ücret zammı 16.00'da belli olacak mı?
Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zamlarının açıklanacağı saat belli oldu. Peki asgari ücret saat 4'te mi açıklanacak? Asgari ücret 4.30'da mı açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari ücret zammı 16.00'da belli olacak mı?
2022-07-01 15:52:30
Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zamlarının açıklanacağı saat belli oldu. Peki asgari ücret saat 4'te mi açıklanacak? Asgari ücret 4.30'da mı açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari ücret zammı 16.00'da belli olacak mı?
Asgari ücret saat 4'te mi açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saat 16.00'da asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın duyuru yapması öngörülmüş ancak bir açıklama gelmemişti. Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazetecilerin karşında olacak.
2022 Temmuz Asgari ücret zammı 16.00'da belli olacak mı?
Gelen iddialara göre Erdoğan bu akşam öğleden sonra saat 16.00'da asgari ücrete ilişkin açıklama yapacak. Erdoğan yeni asgari ücret zammını açıklayacak. .
YORUMLAR (0)