İşçinin işverene yükünü azaltmak için aynı zamanda işverene destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen asgari ücret desteği uygulamasına devam ediliyor. İstihdama da olumlu etkisi olan asgari ücret desteğine başvurmak isteyen işverenler Asgari ücret desteği nasıl alınır? Asgari ücret desteği alma şartları nelerdir? gibi sorulara yanıt arıyor.

İşçinin işverene yükünü azaltmak için aynı zamanda işverene destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen asgari ücret desteği uygulamasına devam ediliyor. İstihdama da olumlu etkisi olan asgari ücret desteğine başvurmak isteyen işverenler Asgari ücret desteği nasıl alınır? Asgari ücret desteği alma şartları nelerdir? gibi sorulara yanıt arıyor.

İşçinin işverene olan yükünün azaltılması kapsamında uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti. Ancak 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamıştı ve işverene asgari ücret desteği verilmemişti. Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak. İşverenler asgari ücret desteği nasıl alınır gibi sorulara yanıt arıyor. Milliyet'ten Cem Kılıç kaleme aldığı yazıda asgari ücret desteğine dair önemli detaylar paylaştı.

Asgari ücret desteği nasıl alınır?

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazıdında asgari ücret desteğine dair şu bilgiler yer aldı; Asgari ücret desteği uygulamasından 4/A'lı yani eski adıyla SSK'lı işçi çalıştıran bütün işverenler yararlanabiliyor. Yalnızca 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda çalışan sigortalılar için destek uygulanmıyor.

Ayrıca kamu ihale kanunu uyarınca iş almış işverenler için sözleşmede fiyat farkı ödeneceği öngörülmüş hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için destek tutarları bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesiliyor.

Dolayısıyla kamudan iş almış işverenler için destek miktarları işverene yansıtılıyor ancak bu tutarlar ihale bedelinden düşülüyor. Asgari ücret desteği uygulaması, ilgili ay bazında prime esas kazancı yani brüt ücreti belirli bir sınıra kadar olan işçiler için söz konusu.

2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalılar için destek sağlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.