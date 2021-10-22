2022'nin gelmesine sayılı günler kala asgari ücretli çalışanlar asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Artan enflasyon ve hayata pahalılığı karşısında en çok ezilen kesim olan asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında asgari ücrette iyi bir artış bekliyor. Ekonomistler de asgari ücrete bu sene yüzde 20'den fazla zam yapılacağı görüşünde birleşiyor. Peki asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? 2022 asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

2022'nin gelmesine sayılı günler kala asgari ücretli çalışanlar asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Artan enflasyon ve hayata pahalılığı karşısında en çok ezilen kesim olan asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında asgari ücrette iyi bir artış bekliyor. Ekonomistler de asgari ücrete bu sene yüzde 20'den fazla zam yapılacağı görüşünde birleşiyor. Peki asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? 2022 asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmaları şimdiden başladı. Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket enflasyonu teriklemeye, hayat pahalılığının artmasına neden olmaya devam ediyor. 1 yılda asgari ücretlinin cebine giren para zaten erimiş durumda. Milyonlarca asgari ücretli 2022'ye yaklaşılırken şimdiden maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Peki asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? 2022 asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak?

NTV'de soruları yanıtlayan Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yönündeki tahminin açıkladı. Kılıç enflasyon oranının 5 puan üzerinde bir zammın asgari ücretlilere uygulanabileceğini dile getirdi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 16-17 civarında olduğu düşünülürse 5 puan fazlasıyla asgari ücrete yüzde 22 oranında zam gelebileceği belirtildi.

2022 asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Yüzde 22 oranında asgari ücret artışı 2022 yılında asgari ücretler 3.500 liraya yaklaşması bekleniyor. Yüzde 22 asgari ücret zammı ile brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplanıyor.

2022 Tahmini Asgari Ücret : 4.364,50 TL Brüt

2022 Tahmini Asgari Ücret: 3.447,50 TL Net

Asgari ücrete vergi muafiyeti mi geliyor?

Cumhuriyet'in haberine göre Cumhur ittifakı asgari ücret konusunda yeni bir düzenlemeye gidiyor. MHP, "söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini" belirtiyor. Bu nedenle de "asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini" dile getiriyor. Ancak AK Parti kanadının "asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından" çok "vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu" konuşuluyor. Eğer asgari ücret vergiden muaf tutulursa maaşlarda dikkat çeken bir artış olacak. Bugünkü maaşlara göre 750 liralık bir kesintiden kurtulacak olan asgari ücretlilerin eli bir nebze de olsa rahatlayacak.

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.