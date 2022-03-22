Asgari ücret 2. zam Temmuz | Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücret yeni zammı ne zaman yapılacak? sorusu şu sıralar asgari ücretler çalışanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Artan enflasyon ve özellikle gıda ürünlerine gelen zamlar nedeniyle çalışanların zamlı maaşları kısa süre içinde eridi. Durum böyle olunca asgari ücretliye ikinci zam konusu gündeme geldi. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çok önemli açıklama geldi.

Asgari ücret 2. zam Temmuz | Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücret yeni zammı ne zaman yapılacak? Hayat pahalılığı Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Enflasyonun yüksek gelmesi ve başta gıda ürünleri olmak üzere pek çok ürüne peş peşe zam gelmesi en çok da asgari ücretlinin belini büküyor. Asgari ücretli vatandaşlar 2022'nin başında aldıkları 4253 TL'lik maaşın şimdiden eridiğini ifade ediyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücretlileri heyecanlandıran açıklama gelmişti. Özkan açıklamasında "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün." demişti. Yaşanan gelişmelerden sonra asgari ücrete Temmuz zammına ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Asgari ücret 2. zam Temmuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete zam konusuna da değinen Çelik milyonlarca asgari ücretlinn merakla beklediği konuya değindi. Çelik asgari ücrete yeni zamma ilişkin yaptığı açıklamada "Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Prensip olarak şunu söyleyeyim çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin korunması, kollanmasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız." dedi.

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması geldi. Herkesin merakla beklediği zam konusuna değinen Bilgin açıklamasında asgari ücretlilere umut verdi. Bilgin açıklamasında asgari ücrete yeni zamma ilişkin şunları söyledi "Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır."

Cahit Özkan duyurmuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan katışdığı bir televizyon programında asgari ücrete gerekirse ikinci zammın yapılabileceğini şu sözlerle açıklamıştı: "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız.

Asgari ücret yeni zammı ne zaman?

Siyasilerden ve ekonomi yetkililerinden gelene açıklamalara bakılacak olursa asgari ücret zammının yapılması şartlara göre değerlendirielcek. Yasal oalrak asgari ücret zammı Aralık ayında yapılacak. Ancak hayat pahalılığı artmaya devam eder ve asgari ücretlinin maaşı erimeye devam ederse asgari ücret zammı değerlendirilmeye alınabilir.

Asgari ücrete Temmuz zammı ne kadar olur?

Uzmanlara göre asgari ücret bir zam gelmesi durumunda bunun yüzde 20'den aşağı olmayacağı düşünülüyor. Yüzde 20 oranı da yaklaşık olarak 800 TL civarına denk gelyor. Eğer asgari ücrete Temmuz zammı gelirse asgari ücret 5 bn TL'yi geçebilir. .