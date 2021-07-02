ASFAT nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda işçilere seslendi. Erdoğan konuşmasında 'BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecisi konumundadır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT'tadır.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra ASFAT internette araştırılmaya başlandı. Milli projelere imza atan ASFAT nedir? ASFAT projeleri nelerdir? ASFAT açılımı nedir? İşte ASFAT şirketine ait detaylar...

ASFAT nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda işçilere seslendi. Erdoğan konuşmasında "BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecisi konumundadır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT'tadır." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra ASFAT internette araştırılmaya başlandı. Milli projelere imza atan ASFAT nedir? ASFAT projeleri nelerdir? ASFAT açılımı nedir? İşte ASFAT şirketine ait detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda işçilere seslendi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecisi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti hazinenin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Burası devletin malıdır ve öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT'tadır. Böylece çalışanlarımız hak kaybına uğramamıştır." Erdoğan'ın açıklamasından sonra ASFAT insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki ASFAT nedir? ASFAT projeleri nelerdir?

ASFAT nedir?

ASFAT A.Ş., (Açılımı: Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi) bir Türk devlet savunma sanayi şirketidir. Türkiye'de daha önce Milli Savunma Bakanlığı öncülüğünde yönetilen 27 mühimmat fabrikası ve 3 kamu tersanesinin imkân ve kabiliyetlerini geliştiren, yöneten, kullanan; yenilikçi küresel savunma pazarı için tasarım, üretim, bakım, sürdürme ve eğitim alanlarını kapsayan ürünler ve çözümler üreten Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı şirket.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.