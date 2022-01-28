ASDEP sonuçları açıklandı mı? 2022 ASDEP sınavı ne zaman? 2022 Aile Sosyal Destek Programı sonucu açıklandı mı? Binlerce kişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açılan 6 bin personel alımı ilanına başvuruda bulundu. Başvurular 10 Ocak'ta başladı ve 20 Ocak'ta sona erdi. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. İşte ASDEP başvurularına dair son gelişmeler...

ASDEP sonuçları açıklandı mı? 2022 ASDEP sınavı ne zaman? 2022 Aile Sosyal Destek Programı sonucu açıklandı mı? sorusunu şu sıralar binlerce kişi sormaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılında 6 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. Başurular 10 Ocak 2022'de başladı ve 20 Ocak 2022'de sona erdi. Başvurlardan sonra binlerce kişi sonuçların ne zaman açıklanacağını dört gözle bekliyor. Peki 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonucu açıklandı mı? İşte ASDEP başvurularına dair son gelişmeler...

ASDEP sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak. ASDEP başvurusu yapan binlerce kişi başvuru sonuçlarının açıklanmasını merak içinde bekliyor. 2022 ASDEP başvuru sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2022 Aile Sosyal Destek Programı sonucu açıklandı mı?

ASDEP 2022 sonuçları henüz çıklanmadı. ASDEP sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

2022 ASDEP sınavı ne zaman?

2022 ASDEP sınav tarihleri de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. " denildi.

ASDEP personel alımı şarları neler?

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir) .