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Asansör bakımını yaptırmayan yöneticiye ceza
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TIMETURK / GENEL / Asansör bakımını yaptırmayan yöneticiye ceza

Asansör bakımını yaptırmayan yöneticiye ceza

Bakımı zamanında yaptırılmayan asansörün düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı olayda, apartman yöneticisi ile asansör bakım firması yetkilisine 'taksirle yaralama' suçundan verilen ceza onandı.

2 Saat Önce
2022-02-27 12:01:39
Asansör bakımını yaptırmayan yöneticiye ceza

Uşak'ta bir apartmanın yedinci katındaki eve gelen 4 kişi, yukarı çıkmak isterken asansör ikinci kattan hızlıca zemine düştü.

3 kişinin yaralandığı olayda apartman yöneticisi ile asansörün bakımını yapan firma yetkilisi hakkında dava açıldı.

Yönetici ve firma yetkilisi kusurlu sayıldı

Davada apartman yöneticisinin asansörün yıllık kontrolünü yaptırmadığı belirlendi.

Firma yetkilisinin de asansöre taşıma kapasitesini gösterir levha koymadığı, taşıyabileceği yük aşıldığında normal çalışmasını önleyecek sistemin olması yönünde apartman yöneticisine öneride bulunmadığı tespit edildi.

Mahkeme, bu nedenlerle yönetici ile firma yetkilisini olayda "asli kusurlu" sayarak sanıkların "taksirle yaralama" suçundan mahkumiyetlerine hükmetti. Ayrıca sanıklara verilen süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi ve sanıkların mesleki faaliyetlerinden de yasaklanması kararlaştırıldı.

Yargıtay cezaları onadı

Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtaya geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay, sanıkların olayda kusurlarının bulunmadığına yönelik temyiz itirazlarını reddetti.

Ancak yerine getirdikleri görevlerin, ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmadığı nazara alınmadan çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde sanıkların mesleki faaliyetlerinden yasaklanmasını kanuna aykırı buldu. .

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