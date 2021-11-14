Asabi olmaktan şikayetçiyseniz bergamot tüketin

Bergamot sedef otugillerdendir ve ana vatanı Batı Hindistan'dır. Bergamotun vücudumuza birçok faydası vardır. Peki bergamot nedir? Bergamotun vücudumuza ne gibi bir faydası vardır? Bergamot nasıl tüketilir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık, gelin bergamotu daha yakından tanıyalım...



Bergamot, sedef otugiller ailesindendir. Ortalama olarak 4 metre boyunda bir ağaç türüdür. Ana vatanı Batı Hindistan'dır. Uzun ve koyu yeşil yapraklara sahiptir. Çiçekleri ise beyaz renkte ve küçüktür. Meyveleri armut şeklindedir ve etli kısmı ekşidir. Bergamotun kabuk kısmı limon sarısı rengindedir.

Bergamot ülkemizde Doğu Akdeniz'de, özellikle Adana, Mersin ve Hatay gibi şehirlerde yetiştirilir. Bergamot çok hoş bir kokuya sahiptir. Ülkemizde onu siyah çay aroması olarak tanıyoruz. Ayrıca bergamotlu siyah çay, earl grey olarak da bilinir.

Bergamotun vücudumuza ne gibi bir faydası vardır?

Bergamot hoş kokusu sayesinde terapi etkisi oluşturur. Stresi vücuttan uzaklaştırır. Çay olarak tüketildiğinde strese bağlı uykusuzluktan, asabi ve gergin ruh halinden kurtarır. Ayrıca strese dayalı ağrıların da hızlı bir şekilde geçmesini sağlar.

Bergamot polifenollerden zengindir. Antioksidan özellikleri sayesinde vücuttan toksinleri uzaklaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde damar tıkanmasını önleyerek kalp ve damar hastalıklarından vücudu korur. Kötü kolesterole (LDL) de iyi geldiği bilinmektedir.

Bergamot çay olarak tüketilirse kilo vermeye yardımcı olur.

Bergamot kafein içerir, bu sayede vücuda enerji verir. Fakat fazla tüketiminden kaçınmak doğru olacaktır.

Antioksidan özelliği olan bergamot cilde de fayda sağlar. Zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırdığı için yaşlanmayı yavaşlatır. Ayrıca kanserin birçok türünden de vücudumuzu korumaya yardımcı olur.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan bergamot, hazımsızlığa ve kabızlığa şifa olur. Fakat tüketirken aşırıya kaçılırsa ishal gibi durumlara da sebep olabilir.

Banyo suyuna bergamot yağı eklerseniz ateş düşürücü bir etki oluşturacaktır. Ayrıca antiseptik özellikte olan bergamot yağıyla buhar banyosu yaparsanız ağız içi yaralar ve ağız kokusu geçecektir.

Bergamot çayı nasıl hazırlanır?

Aktarlardan bergamot çayının kurutulmuş yaprağını, kabuğunu veya tohumunu temin edin. Tohumunu veya yaprağını kullanacaksanız iki çay kaşığı, kabuğunu kullanacaksanız bir çay kaşığı kadarını alın ve 1 su bardağı kaynamış suya ekleyin. Yaklaşık on dakika demleyin. Daha sonra süzüp tüketin.

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