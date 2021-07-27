Arzu Bisiklet A.Ş. Türkiye'ye bisikleti sevdirdi

Arzu Bisiklet A.Ş Sebahattin Emanet tarafından 1963 yılında faaliyete geçmiştir. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Arzu Bisiklet A.Ş Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bu yana teknolojiye ve inovasyona önem veren Arzu Bisiklet ürettiği yeni ürünler ile sektöre yeni bir soluk kazandırmıştır.

Arzu Bisiklet A.Ş Sebahattin Emanet tarafından 1963 yılında faaliyete geçmiştir. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Arzu Bisiklet A.Ş Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bu yana teknolojiye ve inovasyona önem veren Arzu Bisiklet ürettiği yeni ürünler ile sektöre yeni bir soluk kazandırmıştır.

Sebahattin Emanet tarafından 1963 yılında kurulan Arzu Bisiklet onlarca kişiye bünyesinde istihdam sağlıyor. Arzu Bisiklet A.Ş. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdürmektedir. Arzu Bisiklet A.Ş. 13.500 m2'lik ve 10 bin paletlik kapalı depolama alanı bulunmaktadır.

Arzu Bisiklet A.Ş.Türiye'nin bölgesinde müşterilerine hizmet vermektedir. Arzu Bisiklet A.Ş. bölgesel değişebilen CG, Cub, Scooter modelleri, Honda ve Yamaha markalarının parçaları ile müşterilerinin yedek parça ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşılamaktadır.

Arzu Bisiklet A.Ş. uzak doğunun en büyük yedek parça üreticileri ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile iç pazarda bisiklet üreticilerinin O.E.M tedarikçisi olma özelliğini taşımaktadır.

Arzu Bisiklet A.Ş. kendi markalarını da piyasaya sürmüştür. Bisiklet konusunda yenilikçi adımları ile bilinen Arzu Bisiklet A.Ş. Monero ve Rectus markaları ile sektöre yeni bir soluk getirmiştir.

Ayrıca Swallow, Meghna, Deestone gibi bir çok ünlü lastik üreticilerinin distribütörlüğünü yapan Arzu Bisiklet A.Ş. müşterilerine çok geniş bir ürün gamı ile hizmet vermektedir.

Adını dürüstlük, güvenilirlik ve kalite üzerine kuran Arzu Bisiklet, tüm hizmetlerinde %100 müşteri memnuniyetini hedeflemekte ve en kaliteli ürünleri en hızlı şekilde pazara sunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.