Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçiren Taliban rejimi ülkede kaosa neden oldu. ABD güçlerinin ülkeden çekilmesinden sonra hızla ülkenin yönetimini ele alan Taliban'dan kaçan binlerce kişi havaalanlarına akın etti. Ülkenin en ünlü kadın popçularından biri olan Aryana Sayeed'in de uçakla Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Peki Aryana Sayeed kimdir? Aryana Sayeed nereli, kaç yaşında?

Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçiren Taliban rejimi ülkede kaosa neden oldu. ABD güçlerinin ülkeden çekilmesinden sonra hızla ülkenin yönetimini ele alan Taliban'dan kaçan binlerce kişi havaalanlarına akın etti. Ülkenin en ünlü kadın popçularından biri olan Aryana Sayeed'in de uçakla Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Peki Aryana Sayeed kimdir? Aryana Sayeed nereli, kaç yaşında?

Afganstan'da yaşanan kargaşadan kaçanların içinde ülkenin ünlü isimleri de yer alıyor. Afganistan'da müzik programı jüriliği yapan Afgan şarkıcı Aryana Sayeed Amerika'nın kargo uçağında yüzlerce kişi ile İstanbul'a geldi. Peki Aryana Sayeed kimdir?

Aryana Sayeed kimdir?

Aryana Sayeed 1985 yılında Afganistan'ın Kabil kentinde Peştuca konuşan bir baba ve Dari konuşan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi, o 8 yaşındayken Afganistan'ı terk etti ve İsviçre'ye yerleşmeden önce Pakistan'ın Peşaver kentinde yaşadı.

Aryana Sayeed Afgan şarkıcı, söz yazarı ve televizyoncudur.

Çoğunlukla Farsça/Dari şarkı söylüyor ama aynı zamanda Peştuca birçok şarkısı da var.

Afganistan'ın en ünlü müzik sanatçılarından biridir.

Afganistan içinde ve dışında konserler ve hayırsever festivallerde düzenli olarak sahne alıyor.

Sayeed ayrıca 1TV ve TOLO ağları için müzikal televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Afganistan'ın ünlü şarkıcısı, Türkiye'de O Ses Türkiye adıyla yayınlanan The Voice programının Afgan versiyonundaki jüri üyelerinden biriydi.

Danimarka Milli Futbol Takımı'nda oynayan Nadia Nadim, Aryana Sayeed'in yeğenidir.

36 yaşındaki Sayeed'in 1,3 milyon takipçisiolan Instagram hesabı var.

Sayeed, 2018'de menajeri Hasib Sayed evlendi ve tüm düğün masraflarını çeşitli hayır kurumlarına bağışladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.