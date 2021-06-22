Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in iddialarından sonra gündeme gelen Artı 1 TV araştırılmaya başlandı. Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın arasını açan iddialardan sonra Artı 1 TV kimin? Artı 1 TV'nin sahibi kim? +1 TV'yi kim kurdu? gibi sorular sorulmaya başlandı. Yılmaz Özdil'in Artı 1 TV'nin kuruluşuna ilişkin iması sonrası Uğur Dündar'dan sert tepki geldi. Peki artı 1 kanalı kimin? Artı 1 kanalı sahibi kim?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in iddialarından sonra gündeme gelen Artı 1 TV araştırılmaya başlandı. Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın arasını açan iddialardan sonra Artı 1 TV kimin? Artı 1 TV'nin sahibi kim? +1 TV'yi kim kurdu? gibi sorular sorulmaya başlandı. Yılmaz Özdil'in Artı 1 TV'nin kuruluşuna ilişkin iması sonrası Uğur Dündar'dan sert tepki geldi. Peki artı 1 kanalı kimin? Artı 1 kanalı sahibi kim?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar Uğur Dündar tarafından sert tepki ile karşılandı. Yılmaz “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” dedi Bu açıklamaya Uğur Dündar ise Artı 1'in kuruluşuna ilişkin Özdil'in imasına Dündar'dan “Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın” diyerek yanıt geldi.

Artı 1 TV kimin?

Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında başlayan gerilimden sonra Artı 1 TV kanalı araştırılmaya başlandı. Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiği iddiaları üzerine Artı 1 TV kimin? Artı 1 TV'nin sahibi kim? +1 TV'yi kim kurdu? soruları sorulmaya başlandı.

Artı Bir TV (+1) Türk televizyon kanalı. Kurucusu Tuncay Mollaveisoğlu'dur.

Digiturk platformu üzerinden 23 Nisan 2013'te test yayınına başlayan kanal, 29 Nisan 2013'te düzenli yayına geçti. 13 Mayıs 2013'te Türksat 3A ve D-Smart platformu ve mobil ortam üzerinden de yayına başlayarak izleyici kitlesini genişletti.

Oluşan mali kriz sebebiyle kanal kapanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.