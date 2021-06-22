Yılmaz Özdil'in Artı 1 TV iddialarından sonra Artı 1 TV merak edilip araştırılmaya başlandı. Özdil paylaşımlarında Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini ve bunların içinde gazetecilerin de olduğunu iddia etti. İddia sonrası Uğur Dündar Özdil'e sert tepki göstermişti. Peki Artı 1 TV kimin? +1 TV sahibi kim? Artı bir TV'nin kurucusu kim?

Yılmaz Özdil'in Artı 1 TV iddialarından sonra Artı 1 TV merak edilip araştırılmaya başlandı. Özdil paylaşımlarında Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini ve bunların içinde gazetecilerin de olduğunu iddia etti. İddia sonrası Uğur Dündar Özdil'e sert tepki göstermişti. Peki Artı 1 TV kimin? +1 TV sahibi kim? Artı bir TV'nin kurucusu kim?

Sözcü yazarı Yılmaz, Özdil'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar Uğur Dündar tarafından sert tepki ile karşılandı. Yılmaz “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” dedi Bu açıklamaya Uğur Dündar ise Artı 1'in kuruluşuna ilişkin Özdil'in imasına Dündar'dan “Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın” diyerek yanıt geldi.

Artı 1 TV kimin?

Gelişmelerden sonra Artı 1 TV kimin? sorusu gündeme geldi. Peki +1 TV sahibi kim? Artı bir TV'nin kurucusu kim? Artı Bir TV (+1) Türk televizyon kanalı. Kurucusu Tuncay Mollaveisoğlu'dur.

Digiturk platformu üzerinden 23 Nisan 2013'te test yayınına başlayan kanal, 29 Nisan 2013'te düzenli yayına geçti. 13 Mayıs 2013'te Türksat 3A ve D-Smart platformu ve mobil ortam üzerinden de yayına başlayarak izleyici kitlesini genişletti.

Oluşan mali kriz sebebiyle kanal kapanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.