Aronya meyvesi faydaları neler? Aronya nerede satılır? Aronya meyvesi sahip olduğu özellikler bakımından 'süper meyve' olarak adlandırılıyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği iddia edilen Aronya meyvesi faydaları saymakla bitmiyor. Öcelikle bağışıklık sistemini güçlendiren Aronya, kalp ve damar sistemine de çok iyi geliyor. İşte Aronya meyvesinin diğer faydaları...

Aronya meyvesi faydaları neler? Aronya nerede satılır? Aronya meyvesi sahip olduğu özellikler bakımından 'süper meyve' olarak adlandırılıyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği iddia edilen Aronya meyvesi faydaları saymakla bitmiyor. Öcelikle bağışıklık sistemini güçlendiren Aronya, kalp ve damar sistemine de çok iyi geliyor. İşte Aronya meyvesinin diğer faydaları...

Son günlerin oldukça popüler meyvesi olan Aronyanın faydaları insanlar tarafından merak ediliyor. Süper meyve olarak adlandırışan aronya özellikle koronavirüs döneminde insanların almak istediği meyvelerin başında geliyor. Peki Aronya meyvesi faydaları neler? Aronya nerede satılır?

Aronya nerede satılır?

Aronya meyvesi ne yazık ki kolay ulaşılabilecek bir meyve değil. Ülkemizde aronya üretimi yeni yeni başladı. Özel marketlerde ve özel manavlarda bulunabilir. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından Antalya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı.

Aronya meyvesi faydaları neler?

Aronya meyvesinin en temel faydası bağışıklıl sistemini güçlendirmesidir. Aronya aynı zamanda yüksek antosiyanin, antioksidan, fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 mineralleri içeren meyvedir. Aronya sağlık meyvesi olarak da adlandırılıyor. İşte aronya meyvesinin faydaları;

Limon suyu ile birlikte yapılan aronia suyunun hücre içinde kolinesteraze aktivitesini düşürerek Senil Demans, Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığındaki temel patolojiyi engellemek yönünde kullanılabileceği etkisini göstermiştir.

Metabolik sendrom ve benzeri etkilerle damar tıkanıklığına karşı etkisinin 2 ay günde 3'er bardak kullanımla ortaya çıktığı ve ciddi risk azalttığı; insan vücudunda damar tıkanıklığı tehdidini arttıran faktörleri azalttığı gösterilmiştir.

İnsan üzerindeki deneylerinden birinde 44 kalp krizi geçirmiş ve statin tedavisi alan hastalarda günde 3 kez birer bardak aronia suyu kullanımıyla tansiyonda sistolik (büyük) 11 mmhg, diastolik (küçük) 7,2 mmhg tansiyon düşüşü sağlamış kalp damar hastalıkları ile ilgili geçirilebilecek hastalıkların riskini anlamlı ölçüde azaltmıştır.

Aronya meyvesinin kalp hastaları ve tansiyon rahatsızlıkları müthiş etki ettiğini görebiliyoruz.

Ayrıca; iltihap karşıtı etkisi, kortizonla karşılaştırılmış metil prednisolon 10 mg dozuyla benzer antiinflamatuar etkiyi steroid hormon yan etkileri olmadan yapmayı başarmıştır.

Aronyanın kısaca faydaları;

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolay kolay hasta olmayı engeller

Kalbe ve dolaşım sistemine iyi gelir.

Cildi besler, cildi tazeler.

Karaciğerleri yeniler.

Nezle ve astıma iyi gelir.

Aronya meyvesi nedir?

Aronya, doğu Kuzey Amerika'ya özgü Rosaceae ailesinde bulunan ve en yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunan, yaprak döken çalılar, chokeberries cinsidir. Cinsin genellikle, biri Avrupa'da doğallaştırılmış iki veya üç tür içerdiği kabul edilir.

2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılmış, olumlu sonuç alınmıştır. Devlet desteği ile Karadeniz Bölgesi'nde Süper Meyve olarak bilinen bitkinin üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Aronya fiyatı ne kadar?

Aronya meyvesinin kilosu 50-60 TL arasında değişmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.