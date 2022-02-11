Arka Sokaklar'da Engin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Engin Balkan neden ayrıldı?

16 sezondur ekranlarda olan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' 11 Şubat Cuma günü 614. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken detay ise Engin Müdür'ün cenaze görüntüleri oldu. Engin Balkan'ı canlandıran İlker İnanoğlu'nun diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

Erler Film'in yapımcılığını Orhan Oğuz'un, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar; Dizinin yapımcılığını Türker İnanoğlu üstleniyor.

YENİ BÖLÜMDE CENAZE TÖRENİ

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü'nün paylaştığı 'Arka Sokaklar' dizisi, bu akşam 614'üncü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin son bölümünde Engin Balkan, namlunun ucunda görünmüştü. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, silahını ona doğrultmuştu.'Arka Sokaklar'ın 614'üncü yeni bölüm fragmanında ise Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin'in cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Engin Balkan için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur.

"GURUR DUYULACAK BİR MESLEKTAŞTI" Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın göz bebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri ise fragmana damga vuruyor.