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TIMETURK / GENEL / Arka Sokaklar'da Engin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Engin Balkan neden ayrıldı?

Arka Sokaklar'da Engin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Engin Balkan neden ayrıldı?

16 sezondur ekranlarda olan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' 11 Şubat Cuma günü 614. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken detay ise Engin Müdür'ün cenaze görüntüleri oldu. Engin Balkan'ı canlandıran İlker İnanoğlu'nun diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

58 Dakika Önce
2022-02-11 14:10:39
Arka Sokaklar'da Engin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Engin Balkan neden ayrıldı?

Erler Film'in yapımcılığını Orhan Oğuz'un, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar; Dizinin yapımcılığını Türker İnanoğlu üstleniyor.

YENİ BÖLÜMDE CENAZE TÖRENİ

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü'nün paylaştığı 'Arka Sokaklar' dizisi, bu akşam 614'üncü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin son bölümünde Engin Balkan, namlunun ucunda görünmüştü. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, silahını ona doğrultmuştu.'Arka Sokaklar'ın 614'üncü yeni bölüm fragmanında ise Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin'in cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Engin Balkan için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur.

"GURUR DUYULACAK BİR MESLEKTAŞTI"

Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın göz bebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri ise fragmana damga vuruyor.
Engin'in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekip, tetikçi Lena'yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.
Her cuma akşamı yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan diziden, 'Engin Balkan' karakterine hayat veren İlker İnanoğlu'nun ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yeni bölümde belli olacak.
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