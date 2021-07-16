Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Arka sokaklar sezon finali tek parça izle

Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Türk televizyon tarihinin en uzun yayınlanan dizisi olarak tarihe geçen Arka Sokaklar dizisi 594. bölüm ile izleyenleri yine ekran başına bağladı. 594. bölüm ile sezon finali yapan dizinin son bölümünü televizyondan izleyemeyenler internetten kaçırdıkları bölümü izlemenin yolunu arıyor. Arka sokaklar sezon finali tek parça izle seçeneği haberimizin detayında olacak.

Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Türk televizyon tarihinin en uzun yayınlanan dizisi olarak tarihe geçen Arka Sokaklar dizisi 594. bölüm ile izleyenleri yine ekran başına bağladı. 594. bölüm ile sezon finali yapan dizinin son bölümünü televizyondan izleyemeyenler internetten kaçırdıkları bölümü izlemenin yolunu arıyor. Arka sokaklar sezon finali tek parça izle seçeneği haberimizin detayında olacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Türk teelvizyon tarihine girmeyi başardı. En uzun süre haftalık olarak yayınlanan dizi olma unvanını ele geçiren dizi aradan geçen yıllara rağmen izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Diziye sürekli yeni karakterler katılırken dizide heyecan biran olsun eksik olmuyor. 18 Haziran'da yayınlanan 594. bölüm ile sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisi hayranları dizinin son bölümünü internette izlemenin yöntemlerini arıyor. İşte Arka Sokaklar 594. bölüm sezon finali tek parça izle seçeneği...

Arka Sokaklar 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan 594. bölüm ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Arka Sokaklar 594. bölümünde savcı Faruk için Emniyet seferber olmuş durumdadır. Engin Müdür'ün kızı ise kaçırılmak istenmektedir. Ferhat ise ekipten ekipten ve Aycan'dan intikam almanın peşindedir.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ NEDİR?

Erler Film imzası ile göste 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D ekranlarında gösteime giren Arka Sokaklar dizisi aradan geçen yıllara rağmen yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yapmaktadır. Dizi polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündir. 15 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Sezon sayısı bakımından ise 15 sezon süren Bizimkiler dizisiyle birinciliği paylaşmaktadır. Dizi 1 sezon daha devam ederse Bizimkiler dizisini geçecek.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Rıza Soylu (Zafer Ergin)

Mesut Güneri (Şevket Çoruh)

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan)

Ali Akdoğan (Alp Korkmaz)

Engin Balkan (İlker İnanoğlu)

Selin Demirci (Oya Okar)

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu)

Bahar Ayan (Merve Oflaz)

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin)

Ezgi Vural (Ela Yörüklü)

Arda Atik (Tunç Oğuz)

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu)

Tunç Güneri (Kerimhan Duman)

Şule Çoban (Ecem Öz)

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır Çelik)

Pınar Soylu Akdoğan (Elvan Dişli)

Başak Balkan (Perihan Ünlücan)

Sinem (Gizem Terzi)

Esra (Gaye Gürsel)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.