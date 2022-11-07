Arifoğlu kimin? Arifoğlu baharat hangi markette satılıyor? Arifoğlu toplatıldı mı?

Arifoğlu markası kimin? Arifoğlu baharat hangi markette satılıyor? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 70 yıldır baharatçılık alanında faaliyette olan Arifoğlu ürün yelpazesine son yıllarda soslar, salçalar, macunlar ve doğal kozmetik ürünleri ekledi. Arifoğlu Baharat'ın sahibi, kime ait olduğu ve ürünlerini içeriği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Arifoğlu markası kimin? Arifoğlu toplatıldı mı? Arifoğlu baharat hangi markette satılıyor? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 70 yıldır baharatçılık alanında faaliyette olan Arifoğlu ürün yelpazesine son yıllarda soslar, salçalar, macunlar ve doğal kozmetik ürünleri ekledi. Arifoğlu Baharat'ın sahibi, kime ait olduğu ve ürünlerini içeriği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Son zamanlarda Arifoğlu Baharat markası vatadndaşların sıkça karşısına çıkıyor. İnternet ve sosyal medayada da yer alan bir takım haberlerin ardından Arifoğlu Baharat hakkında daha fazla araştırma yapılıyor. İşte Arifoğlu Baharat markasına ait detaylar...

Arifoğlu markası kimin?

Arifoğlu %100 Türk Markası'dır. Arifoğlu Sahipleri aslen Trabzonludur. Arifoğlu markası aslında ailenin soyisminden gelmektedi. Arifoğlu ilk olarak Mısır Çarşısı'nda 1944 yılında baharatçı mağazası olarak açılmıştır. Halen Mısır çaşısı'nda 2 mağazası bulunan Arifoğlu tüm faliyetlerini İstanbul/Avcılar daki tesislerinden sürdirmektedir.

Arifoğlu baharat hangi markette satılıyor?

Arifoğlu baharat markası ülkemizde önemli zincir marketlerin raflarında yer alıyor. Arifoğlu, Tarihi Mısır Çarşısı'nda 1944 yılında kuruldu. Arifoğlu, ticari faaliyetini bugün İstanbul Avcılar merkez ve Gaziantep Nurdağı tesislerinde sürdürmektedir. Başta baharat ve bitki çayları olmak üzere bitkisel yağlardan pekmeze, organik ürünlerden arı ürünlerine uzanan geniş yelpaze ile soslar, salçalar, macunlar ve doğal kozmetik ürünleri yer alıyor.

Arifoğlu toplatıldı mı?

Singapur Gıda Ajansı (SFA), Arifoğlu Baharat'ın Türkiye'den ithal edilen üç ürününde, gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurdu. Potansiyel kanserojen madde içeren üç baharat için ülkede toplatma kararı verilirdi. Gıda Dedektifi adlı platformda yer alan haberde; Singapur Gıda Bakanlığı, Arifoğlu ürünlerini Singapur'a ithal eden Pronto Food Services firmasına ürünleri derhal geri çağırma çağrısında bulunurken, ürünler market raflarından toplatılmaya başlandı.

Şirketten açıklama: Başka tedarikçiden almak zorunda kaldık

2021 Ekim ayında üretim tesisinde çıkan yangının ardından üretimde aksamalar yaşandığını ve bazı ürünleri başka tedarikçiden almak zorunda kaldıklarını belirten şirket, "Bahse konu ihracatı gerçekleştiren ürünlerimizi ihraç ettiğini bu olay ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

İşte açıklamanın tamamı: "Kamuoyunun Dikkatine; Hafta sonu sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ile, markamıza ait üç ürünün (Sumak, Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı) kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur Gıda Bakanlığı açıklaması referans gösterilerek ilgili ülkede toplatıldığı bilgileri paylaşılmıştır.

1944 yılından bu yana kesintisiz üretim ve şeffaf bilgilendirme yapan, tüm üretimlerini anbean denetleyen ve bu denetimleri ilgili bakanlıklar ile yürüten markamızın böyle bir haberle anılmasından üzüntü duyuyoruz. Arifoğlu Baharat olarak, 78 yılı aşkın süredir paketleme, raf ömrü gibi konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müdürlükler ve ürünlerimizin satıldığı zincir mağazaların yaptığı testlerin sonuçları ne denli özenli bir üretim yaptığımızı göz önüne koymaktadır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, markamızın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmamaktadır. Ancak bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumlu üretici olarak bu açıklamayı yapmaktayız. 2021 yılı Ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır. Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye'de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir.

Bahse konu ihracatı gerçekleştiren şirketin ürünlerimizi ihraç ettiğini bu olay ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Bu noktada geri çağırma talebimizi yeterince duyuramamış olduğumuzu görüyor ve konu hakkında kamuoyundan özür diliyoruz. Avrupa ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere 20'yi aşan ülkeye ihracat yapan şirketimizin, sadece Singapur'da bulunan bahsi geçen ürünlere dair bildirimde bulunulduğunu söylemek isteriz.

Söz konusu olaydaki tüm sorumluluğumuz bundan ibaret olsa da, Singapur'daki gelişmelerin yakından takipçisi olacağımızı, bu ürünlerin içinde markamızın sahte üretimi olup olmadığının tespitinin yapılması için araştırmalarda bulunacağımızı bildiririz. Söz konusu gelişmeleri kamuoyu ve basın kanalları aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Saygılarımızla."