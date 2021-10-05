Arı ekmeğini biliyor musunuz?

Vücuda mükemmel etkileri sayesinde her geçen gün adını daha sık duymaya başladığımız arı ekmeği ya da diğer adıyla perga, faydalarıyla balın, polenin ve propolisin pabucunu dama atacak gibi gözüküyor! Arı ekmeği nedir? Arı ekmeğinin vücudumuza ne gibi bir faydası vardır? Sizler için araştırıp derledik...



Vücuda baldan, polenden ve hatta propolisten bile daha fazla faydalı olduğu söylenen arı ekmeği (perga) arıların enzimleri yardımıyla poleni fermente edip dış zarını parçalamasıyla ortaya çıkan ürüne deniyor.

Peki neden bu ürüne 'arı ekmeği' deniyor?

İşçi arılar yavru arıları beslemek için polen topluyor. Bu polen çeşitli salgılarla bir araya geliyor ve mayalanıyor. Bu şekilde arı ekmeği oluşuyor. Salgılar sayesinde mayalanma gibi bir süreç geçirdiği için de arı ekmeği olarak adlandırılıyor. Perga da denilen arı ekmeği kısaca polenin bal ile mayalanmasıyla ortaya çıkan üründür.

Arı ekmeği (perga) piyasada nasıl satılıyor?

Arı ekmeği içinde vitamin, mineral ve bol miktarda protein barındırıyor. Bu yüzden de kısa bir süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor, aksi takdirde ise arı ekmeği bozuluyor. Bu özelliği yüzünden piyasada genellikle kapsül olarak veya kurutulmuş arı ekmeği olarak satışa sunuluyor.

Arı ekmeği (perga) nasıl yeniyor?

Arı ekmeği eczanelerde kapsül olarak satılıyor. Bu kapsülü eczacınız nasıl tüketeceğinizi size söyleyecektir.

Kurutulmuş arı ekmeği alırsanız çiğneyerek tüketebilirsiniz. Kurutulmuş arı ekmeği tane karabiber boyutundadır. Süte veya yoğurda da karıştırılıp yenilebilen arı ekmeği diğer bütün besinlerde olduğu gibi aşırıya kaçılmadan tüketilmelidir.

Arı ekmeği (perga) vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor?

Arı ekmeği mucize besin olarak adlandırılıyor. Kuru veya kapsül arı ekmeği tüketirseniz bağışıklık sisteminiz içerisindeki besin öğeleri sayesinde güçleniyor ve hastalıklara karşı vücudunuzda kalkan görevi görüyor.

Diş eti kanaması probleminin ortadan kalkmasını sağlıyor. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayıp bağırsak hastalıklarını önlüyor. Sindirim sisteminin de sağlıklı çalışmasına katkı sağlayan arı ekmeği (perga) sindirim sistemi hastalıklarından vücudumuzu koruyor.

Kansızlık probleminin ortadan kalkmasını sağlıyor. Vücuda fiziksel ve zihinsel enerji veriyor, hücrelerin yenilenmesini hızlandırarak cildinize sağlık kazandırıyor. Ayrıca düzenli kullanılan arı ekmeği yaşlanmayı yavaşlatıyor.

Arı akmeği karaciğeri temizliyor ve sağlıklı olmasını sağlıyor, tansiyonu dengeliyor, antiseptik özellikleri sayesinde vücuttaki mikropları yok ediyor.

Kronik kabızlık sorunun da çözülmesinde katkısı olan arı ekmeği (perga) insan vücudu için gerçekten mucize bir besindir.

Arı ekmeği kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.