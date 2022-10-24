İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarında yaşanan çökme sonucu Aral Üniversitesi binası da büyük hasar gördü. Aral Üniversitesi 3 katlı binası da hasara sonrası çöktü. Bölgede bulunan öğrenci yurdu da tedbir amacıyla boşaltıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Arel Üniversitesi tatil mi? Öğrenciler izinli mi? Arel Üniversitesi ders yapılacak mı? Hangi bölüm binası çöktü? soruları öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarında yaşanan çökme sonucu Aral Üniversitesi binası da büyük hasar gördü. Aral Üniversitesi 3 katlı binası da hasara sonrası çöktü. Bölgede bulunan öğrenci yurdu da tedbir amacıyla boşaltıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Arel Üniversitesi tatil mi? Öğrenciler izinli mi? Arel Üniversitesi ders yapılacak mı? Hangi bölüm binası çöktü? soruları öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı.

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan üzücü olay eğitimi de vurdu. İstinat duvarının çökmesi sonucu Arel Üniversitesi binasında da göçük meydana geldi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin deva mettiği üniversitede göçüğün hafta sonu yaşanması faiciayı önledi. Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binasında göçük oluştu. Yaşanan olay sonrası tedbir amacı ile 1 öğrenci yurdu ve 6 apartman tahliye edildi.

Arel Üniversitesi tatil mi?

Sefaköy'de Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı. Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası da yıkılırken, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi. Çökme sonrası üniversitede eğitim öğretime kısa bir süreliğine ara verileceği tahmin eiliyor. Üniversite yönetimi yaşanan olumsuz durumdan eğitimin etkilenmemesi için çalışmalarına başladı.

Arel Üniversitesi öğrenciler izinli mi, ders yapılacak mı?

Yaşanan göçüğün ardından güvenlik amaçlı çökmenin etrafında içerisinde 71 öğrenci bulunan 1 yurt ve 128 dairenin bulunduğu 6 apartman tahliye edildi. Tahliye edilen bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar olay yerine gelen otobüslerle kalacakları otellere götürüldü. Üniversite yönetiminden ise konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, yaşanan çökme olayıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Arel Üniversitesi hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 5656 sayılı Yasa ile kurulan, 18 Mayıs 2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruluşunu tamamlayan, Yükseköğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan vakıf üniversitesidir. İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim dili genel olarak İngilizcedir. Öğrencilerin isteğine bağlı ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağı da tanınmaktadır.

Üniversite; Sefaköy ve Tepekent olmak üzere iki yerleşkede eğitim vermekte olup, Meslek Yüksek Okulu Sefaköy yerleşkesinde, Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Tepekent yerleşkesinde eğitim vermektedir. Tepekent yerleşkesinin şehir merkezine uzaklığı sebebiyle Beylikdüzü Metrobüs son duraktan, Tepekent yerleşkesine sabah 08.30'dan 12.30 dek ücretsiz servis imkânı sunulmakta, ayrıca Tepekent yerleşkesinden de Beylikdüzü Metrobüs son durağa öğlen 12.45'ten akşam 18.00'a kadar ücretsiz servis imkânı sunulmaktadır.